Zwei weitere DLC-Charaktere bestätigt + Leroy Smith in Aktion

Im Rahmen der Tekken World Tour Finals 2019 gab es allerhand Ankündigungen und Trailer rund um das beliebte Prügelspiel. So wurden die nächsten beiden DLC-Charaktere bestätigt - und es gibt erstes Gameplay des zuvor bereits angekündigten Charakters Leroy Smith.

An diesem Wochenende fanden im thailändischen Bangkok die Grand Finals der Tekken World Tour statt - und diese brachten auch allerhand Ankündigungen zum Prügelspiel Tekken 7 mit sich. Producer Katsuhiro Harada nutzte die Gelegenheit, um sich gleich mehreren neuen Charakteren im Beat'em-Up zu widmen.

Bereits im Rahmen des EVO-Turniers in diesem Jahr war Leroy Smith als kommender Charakter in Tekken 7 bestätigt worden. Lange mussten Fans seither warten, doch jetzt wurde ein erster Trailer präsentiert, der Smith endlich auch in Aktion zeigt. Das Video könnt ihr euch direkt im Folgenden ansehen, ehe es mit den zusätzlichen Ankündigungen weiter geht.

Tekken 7 - Leroy Smith DLC Gameplay Trailer Ein weiteres neues Video zu Tekken 7 zeigt euch endlich Leroy Smith erstmals auch in Aktion.

Leroy Smith hat zudem einen Release-Termin erhalten: Ab dem morgigen 10. Dezember soll der Charakter in Tekken 7 zur Verfügung stehen. Das Datum ist doppelt bedeutsam, denn mit Ganryu wurde ein zweiter neuer Protagonist ebenfalls für den morgigen Dienstag angekündigt.

Der Sumo-Wrestler Ganryu ist ein alter Bekannter des Franchise und sein Comeback im Rahmen des Season Pass 3. Er kommt - wie gewohnt - mit eigener Stage daher, wird aber nicht in den Story-Modus integriert. Auch zu Ganryu gibt es den neuesten Trailer anbei für euch.

Tekken 7 - Ganryu DLC Announcement Trailer Ganryu feiert in Tekken 7 ein Comeback und wurde insoweit nun offiziell bestätigt.

Bleibt zu guter letzt die dritte Ankündigung: Mit Fahkumram wurde ein komplett neuer Charakter innerhalb der Serie bestätigt; dieser hat zunächst aber noch keinen finalen Release-Termin, wird jedoch ebenfalls im Rahmen des Season Pass 3 veröffentlicht. Für diesen war zuvor bereits auch Zafina aus Tekken 6 und Tekken Tag Tournament 2 bestätigt worden.

Tekken 7 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.