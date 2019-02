Seit Mitte 2017 ist Tekken 7 mittlerweile erhältlich und hat seither mehrere neue Kämpfer im Rahmen zweier DLC-Seasons erhalten. Wie stehen die Chancen für weitere Zusatzinhalte?

Bekommen Beat'em-Up-Fans und Anhänger von Tekken 7 noch mehr frische Charaktere an die Hand? Zumindest scheint es nicht vom Tisch zu sein, dass der aktuelle Ableger der Prügelspiel-Reihe tatsächlich eine weitere DLC-Staffel erhält.

Katsuhiro Harada, verantwortlich für die Tekken-Reihe, hat nun eine dritte Season mit frischen DLC-Inhalten als möglich bezeichnet. Im Gespräch mit ESPN eSports legte Harada nahe, dass sich das aktuelle Tekken 7 gegenwärtig wohl alles andere als verabschieden werde.

In Bezug auf den mehr als drei Millionen Mal verkauften aktuellen Serienteil sagte er: "Wir würden gerne weiter machen. Die Begeisterung rund um das Spiel wächst weiter an und es ist nicht so, als hätten wir keinen Plan. Wir ziehen mehrere verschiedene Möglichkeiten in Betracht."

Auch wenn die offizielle Ankündigung im Übrigen noch aussteht, es deutet alles darauf hin, dass es noch einmal eine DLC-Reihe mit neuen Charakteren geben wird. Season 2 geht in dieser Woche mit der Veröffentlichung der Charaktere Julia Chang und Negan aus "The Walking Dead" zu Ende. Viele bekannte Tekken-Charaktere sind im aktuellen Teil aber noch nicht verfügbar.