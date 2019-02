Schon länger ist bekannt, dass mit Negan einer der großen Widersacher aus der TV-Serie "The Walking Dead" auch in Tekken 7 aufschlagen soll. Für diesen Auftritt gibt es nun einen konkreten Termin.

Wie viele aktuelle Titel auch erhält auch das Prügelspiel Tekken 7 laufend neue Inhalte, in diesem Fall in Form von neuen Charakteren. Mittlerweile ist das Beat'em-Up beim zweiten Season Pass mit neuen Protagonisten angelangt und schon länger ist bekannt, dass auch Bösewicht Negan aus "The Walking Dead" einen Auftritt haben wird. Dieser wurde nun datiert.

Bandai Namco hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem die DLC-Charaktere 8 und 9 noch einmal näher vorgestellt und in Aktion gezeigt werden. Dabei handelt es sich namentlich eben um Negan aus der AMC-TV-Serie sowie um Julia Change. Mit dem Trailer erhalten beide auch einen Release-Termin.

Wenn ihr mit Negans bekanntem Baseball-Schläger Lucille losprügeln wollt, dann dürft ihr euch demnach den 28. Februar 2019 rot im Kalender anstreichen. Der gleiche Termin gilt auch für Julia.

Negan war auf der EVO 2018 offiziell für das Spiel bestätigt worden, erste Eindrücke gab es in der Folgezeit im Rahmen der Tekken World Tour Finals. Im neuen Clip zeigt Negan seine Lucille in Aktion und auch die Location dürfte Serien-Fans durchaus bekannt vorkommen, gab es an dieser doch einen der ikonischsten Serienmomente und -tode.