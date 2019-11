Take-Two Interactive hat unlängst Geschäftszahlen vorgelegt und macht im Zuge dessen Hoffnung auf etliche Blockbuster. Denn quasi zu allen wichtigen Spielemarken sollen sich tatsächlich neue Spiele in Arbeit befinden. Doch das ist nicht alles...

Mit Red Dead Redemption 2 und Borderlands 3 hat Take-Two Interactive aktuell ohnehin zwei heiße Eisen im Feuer, ganz zu schweigen vom Dauerbrenner GTA Online. Doch der Publisher ruht sich auf den Lorbeeren natürlich keineswegs aus. CEO Strauss Zelnick versprach für die Zukunft nun nämlich wahrhaft Großes!

In einem Statement anlässlich des Geschäftsberichts sprach der Chef des Unternehmens davon, dass man aktuell "das stärkste in Entwicklung befindliche Spiele-Line-up in der History des Unternehmens in der Pipeline" habe. Um anschließend zu ergänzen: "Darunter sind Nachfolger zu unseren größten Marken ebenso wie aufregende neue Spielemarken."

Fans etlicher Reihen dürfen sich also offenbar auf Fortsetzungen ihrer Titel einstellen. Zu Grand Theft Auto 6 gab es in der Vergangenheit schon viele Gerüchte und die Arbeiten bei Rockstar Games dürfen auch ohne offizielle Spielankündigung als gegeben angesehen werden. Vermutlich dürfen aber wohl auch Anhänger anderer namhafter Reihen wie Mafia, XCOM und BioShock frohlocken, denn allesamt könnten diese in Anbetracht des Kommentars wohl neue Fortsetzungen erhalten.

Aufregend wird es außerdem hinsichtlich der "aufregenden neuen IPs", zumal Zelnick explizit im Plural spricht. Es befinden sich damit also zumindest zwei komplett neue Marken bei Take-Two in Arbeit.

Gleichzeitig möchte das Unternehmen weiter in aufstrebende Märkte, Plattformen und Geschäftsmodelle investieren, heißt es weiter. Man möchte positive Trends der Industrie aufgreifen und daraus auch langfristiges Wachstum generieren. Was das schlussendlich konkret alles heißen wird, werden wir in Zukunft erfahren. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden!