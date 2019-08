In der vergangenen Woche wurden die Arbeiten an einer Enhanced Edition des Klassikers System Shock 2 bestätigt, handfeste Details standen aber zunächst aus. Jetzt sind erste Infos zu den Verbesserungen der Neuauflage eingetrudelt.

Zu der in der vergangenen Woche angekündigten System Shock 2: Enhanced Edition liegen nun erste Details vor. Die überarbeitete Version befindet sich bekanntermaßen bei den Nightdive Studios in Arbeit, die zuvor bereits eine Enhanced Edition des ersten Details entwickelten und zudem auch an einem kompletten Remake des Originals werkeln. In einem Interview mit GamesRadar haben sich diese nun erstmals zu einigen Details der verbesserten Version des zweiten Teils bestätigt.

Laut CEO Stephen Kick soll ein leicht zugänglicher Koop-Modus im Fokus der Enhanced Edition von System Shock 2 stehen. "Aktuell ist es unglaublich kompliziert, eine Koop-Kampagne im Spiel zu starten, und wir Features implementieren, die eine deutlich modernere und zugänglichere Spielerfahrung diesbezüglich ermöglichen", so Kick.

Zudem stünde neben den visuellen Verbesserungen auch im Fokus, dass "alle existierenden Modi und Fan-Missionen mit der Enhanced Edition kompatibel" sein werden. Um das zu ermöglichen, werde aber eine tiefgreifendere Zusammenarbeit mit der Fan-Community und den Moddern notwendig sein. Für Anhänger von System Shock 2 sind das aber sicherlich sehr gute Neuigkeiten.

Während eine PC-Umsetzung sicher ist, könnte die System Shock 2: Enhanced Edition zudem möglicherweise auch ihren Weg auf Konsolen finden. Man habe bereits damit experimentiert, die Benutzeroberfläche des Spiels für eine Konsolen-Spielerfahrung zu transfieren. Das solle aber nicht so verstanden werden, dass eine Konsolenfassung tatsächlich bald erscheinen würde, so Kick. Diesbezüglich bleibt also zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten, entsprechende Hoffnung dürfen sich Spieler aber allemal machen.