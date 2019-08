Die Nightdive Studios arbeiten an einer verbesserten Version des Klassikers System Shock 2.

Nightdive Studios, der Entwickler hinter überarbeiteten Spielerlebnissen wie Turok, Forsaken und dem ersten System Shock, zu dem auch noch ein komplettes Remake in Arbeit ist, hat seine Pläne offengelegt, System Shock 2: Enhanced Edition zu veröffentlichen. Die Vorbereitungen, das Interesse an der Marke für den bevorstehenden dritten Teil zu wecken, sind also in vollem Gange.

In System Shock 2 werdet ihr auf eine Mission geschickt, eine ausgebrochene Infektion auf einem Raumschiff im Jahr 2114 zu stoppen. Ken Levine, der durch BioShock Bekanntheit erlangte, arbeitete damals als Lead-Designer am Titel.

You asked for it and we are working on it... System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019

Abgesehen von der Bestätigung, dass ein Remaster in Arbeit ist, gibt es kaum Informationen zur Enhanced Edition. Betrachtet man die sorgfältige Arbeit, die dem Vorgänger zuteil wurde, müssen sich Fans wohl keine Sorgen machen, dass dieser Klassiker an Charme verlieren wird. Auch wenn es noch keine Bestätigung in dieser Angelegenheit gibt, so dürfte System Shock 2 ebenfalls exklusiv für den PC überarbeitet werden.

Zusammen mit System Shock 3, dem Remake des ersten Teils und dieser Enhanced Edition, haben Fans der Reihe allen Grund, sich auf die kommenden Jahre zu freuen.