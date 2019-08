Syberia: The World Before

Die Adventure-Reihe Syberia genießt einen hervorragenden Ruf - und nun dürfen sich Fans auf ein neues Kapitel der fesselnden Geschichte in eisiger Kälte freuen.

Kurz vor dem Beginn der gamescom 2019 in Köln haben Microids und Benoit Sokal am heutigen Morgen eine Fortsetzung der Adventure-Reihe Syberia offiziell angekündigt. Die neueste Episode des Franchise erscheint unter dem Namen Syberia: The World Before.

Wie schon die früheren Teile der Reihe setzt auch der neueste Teil wieder auf Protagonistin Kate Walker, die mit einer neuen Ermittlung betraut wird. Dabei wird sie wieder auf eine Reise voller Mysterien und Emotionen geschickt, die euch wie schon in den früheren Teilen an traumhafte verschneiten Gegenden bringt. Dort trefft ihr auf allerhand extravagante Charaktere.

Fans der Serie sollen mehr über die Heldin Kate Walker in Erfahrung bringen können und sollen laut Elliot Grassiano, Vice President bei Microids, wieder von der immersiven Atmosphäre der ersten Spiele gepackt werden. Gleichzeitig versuche man aber auch Newcomer für die Adventure-Reihe zu begeistern.

Weitere Informationen zum Release-Termin, den unterstützten Plattformen und mehr sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.