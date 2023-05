Wer auf eigenständiges, schönes Art Design und ungewöhnliche Spielkonzepte steht, sollte sich Sword of the Sea merken, das gestern im Rahmen des Playstation Showcase angekündigt wurde.

Giant Squid Studios hat sich bereits einen Namen gemacht, was wunderschönes Art Design angeht. Immerhin stammen Spiele wie Abzû und The Pathless aus dieser Spieleschmiede. Mit Sword of the Sea hat das Studio nun einen neuen Titel angekündigt, der für PS5 sowie PC via Steam erscheinen soll.

Sword of the Sea erregt nicht nur durch sein Art Design Aufmerksamkeit, auch die Spielidee ist eher ungewöhnlich. "Die Handlung von Sword of the Sea spielt in einem verlassenen Reich, in dem das Terrain in konstanten Wellen fließt, und bietet eine brandneue Bewegungsmechanik: das Hoversword. Das Hoversword lässt sich wie ein Snowboard, Skateboard und Hoverboard in einem steuern. Mit dem richtigen Schwung könnt ihr große Geschwindigkeiten erreichen und hoch in die Luft gehen, während ihr die skateparkähnlichen Ruinen erkundet, die in den Gezeiten der Nekropole der Götter versunken sind", so heißt es in der Beschreibung im Playstation Blog.

Ihr spielt als auferstandener Wraith, dessen Job es ist, die trostlose Spielwelt zum Leben zu erwecken. Dazu gehört jede Menge an Erkundung auf eurem Hoversword - Ruinen, Schiffswracks, frühere Schlachtfelder uznd unterschiedliche Kulturen warten auf euch, aber auch zahlreiche Lebewesen und die riesigen Leviathane, die durchs Land streifen.

Sword of the Sea soll die Geschwindigkeit und den Flow von Skating-Spielen mit einer emotionalen Stimmung und Erkundungsmöglichkeiten kombinieren, wie man sie von einem Giant Squid-Titel erwartet. Erste Eindrücke gibt es im Ankündigungs-Trailer vom Playstation Showcase.