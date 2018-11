Mit dem kommenden Super Smash Bros. Ultimate erfüllt Nintendo die Wünsche zahlreicher Fans der Reihe. Dies spiegeln auch an die Vorbestellungen wieder.

In wenigen Tagen erscheint Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch. Laut Nintendo ist das Prügelspiel der erfolgreichste Ableger der Reihe bezüglich der Anzahl an Vorbestellungen. Hinzu kommt noch, dass es bisher auf der Hybrid-Konsole von Nintendo keinen Titel mit mehr vorverkauften Einheiten gab. In Super Smash Bros. Ultimate könnt ihr jeden Charakter spielen, der bisher in der Serie aufgetaucht ist.

Außerdem werden DLC-Charaktere wie Simon und Richter Belmont aus Castlevania erhältlich sein. In der Kampagne trefft ihr auf verschiedene Bosse, die sich je nach der von euch gewählten Spielfigur ändern. Es befinden sich beispielsweise Giga Bowser, Galleom und Rathalos aus Monster Hunter unter den zu bewältigenden Herausforderungen.

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember 2018 für die Nintendo Switch. Seit wenigen Tagend ist auch eine Limited Edition der Konsole mit speziellem Design im Handel erhältlich. Dieser liegt ein Code des Spiel bei, der allerdings erst ab Release eingelöst werden kann.