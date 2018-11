Für Nintendo ist Super Smash Bros. Ultimate in diesem Jahr zu Weihnachten das wichtigste Spiel überhaupt. Einem pünktlichen Release sollte nun nichts mehr im Wege stehen.

Ab dem 07. Dezember 2018 soll Super Smash Bros. Ultimate bekanntermaßen für die Switch erhältlich sein, und dabei sollte nun nichts mehr dazwischen kommen. Wie Masahiro Sakurai in einem Interview nun persönlich bestätigte, hat das Prügelspiel nun nämlich den ersehnten Gold-Status erreicht.

Die Entwicklungsarbeiten sind damit offiziell abgeschlossen und der Gold Master geht nun zur Vervielfältigung für den Verkauf in die Produktion. Gut möglich, dass Nintendo bis zum Release Anfang Dezember noch weitere Optimierungen am Spiel vornimmt und diese dann per Update nachliefert.

Ansonsten äußerte sich Masahiro Sakurai auch noch einmal zu einigen Infos, die im Rahmen der letzten Direct-Konferenz zum Spiel publik wurden. Der neu angekündigte Pro-Wrestling-Charakter Incineroar wird demnach von Unsho Ishizuka vertont, der etliche komplett neue Zeilen nur für den Switch-Titel eingesprochen hat.

Dass die angekündigten amiibo-Figuren noch etwas länger auf sich warten, lässt der Entwickler indes entschuldigen. Das sei schlicht auch der Tatsache geschuldet, dass es aufgrund der notwendigen Arbeiten ungefähr ein Jahr dauert, bis man die Figuren nach der Fertigung des ersten Prototypen auch wirklich in den Handel bringen könne.

Das neue Spirits-System sei laut Sakurai leichter zu verstehen, wenn man den neuen Titel gezockt habe. Die entsprechenden Gedanken dahinter wird man nach dem Release noch einmal kommunizieren. Das Online-Matchmaking wird komplett synchronisiert und bezieht als wichtigstes Kriterium auch die Entfernung zwischen den Spielern mit ein. Außerdem wird es VIP Matches (Elite Smash) geben, die sich an fortgeschrittene Spieler richten. Im Rahmen dieser Partie trefft ihr nur auf weitere Fortgeschrittene und nicht mehr auf Anfänger.