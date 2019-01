Mit Super Smash Bros. Ultimate hat Nintendo einmal mehr voll ins Schwarze getroffen und einen Hit abgeliefert. Jetzt ist die neue Version 2.0.0 verfügbar - und diese bringt auch einen neuen Charakter mit sich.

Nach dem erfolgreichen Release hat Nintendo nun das große Update auf Version 2.0.0 zu Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht. Der Patch optimiert dabei das Balancing des Brawlers weiter, bringt aber gleichzeitig auch den ersten neuen Charakter nach der Veröffentlichung der Vollversion mit sich.

Dabei handelt es sich um die Piranha Plant aka fleischfressende Pflanze. Wer schnell ist, kann sich den DLC-Charakter für lau sichern, denn alle Käufer von Super Smash Bros. Ultimate, die das Spiel bis zum 31. Januar 2019 erworben haben, können sich diesen für eine begrenzte Zeit kostenfrei herunterladen. Anschließend wird die Piranha Plant in Zukunft dann nur noch als kostenpflichtiger DLC zur Verfügung stehen.

Das Update ermöglicht außerdem auch das Spielen von Spirit Board mit bis zu vier Spielern. Etliche Kämpfer werden - wie erwähnt - angepasst und auch andere Gameplay- und Balancing-Probleme werden angegangen. Die lange Liste der Änderungen an den Kämpfern könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite einsehen.

Die übrigen Änderungen in Version 2.0.0 im Überblick:

Offline

You can now play Spirit Board with up to four players. Select the spirit you want to challenge on the Spirit Board, and then go to Party → Fighter to select the number of people who will play. When playing with multiple people, you will lose the battle if any player is KO’d.

The following spirits will now appear in the Shop.

Partner Pikachu

Partner Eevee

Dice Block

River Survival

Golden Dash Mushroom

Online

We adjusted the calculation for Global Smash Power.

General

Added the DLC fighter Piranha Plant. Piranha Plant will become available for purchase as DLC at a later date.

Pressing both jump buttons at the same time will now cause you to short hop.

Fixed the issue where the KO score included your teammates’ KOs when Team Attack was On.

Game-balance adjustments.

Various gameplay fixes.