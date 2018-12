So profitieren Spieler von Pokémon: Let's Go

Ende dieser Woche wird endlich Super Smash Bros. Ultimate für die Switch erhältlich sein und ihr dürft wieder losprügeln. Besonders profitieren dabei auch Inhaber des aktuellen Pokémon-Ablegers.

In Super Smash Bros. Ultimate wird es ab diesem Freitag natürlich wieder viele Spielinhalte geben, die ihr erst freischalten bzw. freispielen müsst. Dazu zählen nicht nur die zahlreichen Charaktere des umfassenden Rosters, sondern neuerdings auch die Spirits aka Geister, mit denen ihr eure Kämpfer im neuen Brawler aufwerten könnt.

Solche Spirits gibt es auch in Pokémon-Ausführung, und diese können Inhaber des aktuellen Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! direkt zu Verkaufsstart freischalten. In Abhängigkeit eures Speicherstandes im Pokémon-Titel auf eurer Switch wird euch nämlich entweder der Partner Pikachu Spirit oder aber der Partner Eevee Spirit als Belohnung spendiert.

Inhaber der Pikachu-Version von Pokémon: Let's Go bekommen diesen Charakter, Spieler mit der Evoli-Fassung bekommen die entsprechende Eevee-Version. Die Geister gibt es bekanntermaßen in verschiedenen Typen, namentlich mit Primärfähigkeiten oder Support-Spirits. Sowohhl Pikachu als auch Eevee sind der letzteren Kategorie zuzurechnen und verfügen über passive Fertigkeiten.

Pikachu kann demnach Angriffs- und Bewegungsschnelligkeit leicht erhöhen, während Eevee vor allen Dingen Angriffs- und Defensivwerte erhöht. Solltet ihr das aktuelle Pokémon-Spiel nicht besitzen, könnt ihr euch beide Geister trotzdem sichern, müsst aber die entsprechenden Herausforderungen in Super Smash Bros. Ultimate meistern.

Super Smash Bros. Ultimate ist ab dem 07. Dezember exklusiv für die Switch zu haben.