Das passiert auch nicht alle Tage: Ein professioneller Spieler von Super Smash Bros. wurde auf einem Turnier mit Essen beworfen!

Am Wochenende fand das The Pound 19 Super Smash Bros. Event statt. Das Turnier findet bereits seit 2006 statt und vereint die besten Spieler der Super Smash Bros.-Reihe. In der finalen Partie von Super Smash Bros. Melee traf Hungrybox von Team Liquid auf Mango von Cloud9. Hungrybox konnte sich am Ende durchsetzen und wurde der Pound 2019 Champion.

Doch als sich beide Spieler anschließend die Hände reichten, kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Hungrybox wurde aus dem Publikum mit Objekt beworfen. Dabei handelte es sich um die Reste eines Krebses, der zuvor von einem Gast gegessen wurde. Verärgert schrie Hungrybox nach dem Verantwortlichen im Publikum, der sich aber nicht zu erkennen gab.

Dieser Vorfall stellt natürlich die Sicherheitsvorkehrungen des eSports-Turniers in Frage. Hungrybox äußerte sich im Anschluss via Twitter zu der Angelegenheit:

Now that we've had our laughs, I gotta say it.



I'm lucky it was just a crab this time.

And not a rock.

Or a brick.



Or god forbid something worse.



To all TO's - please ensure PROFESSIONAL security / detectors at events.

I'll gladly take a smaller payout if it means having this.