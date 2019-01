Seit dem Release von Super Smash Bros. Ultimate für die Switch Anfang Dezember veranstaltet Nintendo regelmäßig In-Game-Events rund um die Geister aka Spirits im Brawler. Ein neues solches Ereignis fokussiert sich nun auf NES-Klassiker vergangener Tage.

Im aktuellen Switch-Brawler Super Smash Bros. Ultimate wurde mit den Geistern bzw. Spirits ein neues Feature untergebracht, das an das Sammelfieber der Spieler appeliert und euch allerhand Aufwertungen in dieser Form sammeln lässt. Helfen sollen dabei auch In-Game-Events, die bislang im wöchentlichen Rhythmus durchgezogen wurden. Ein nächstes solches Ereignis steht nun am kommenden Wochenende ins Haus.

Über den japanischen Twitter-Account hat Nintendo nun das nächste Spirits Event bestätigt, das auf "Classics!" bzw. "Now You're Playing With Spirit Power!" hört. Im Fokus stehen dabei diverse NES- bzw. Famicom-Klassiker und die Charaktere dieser Titel.

Vorherige Spirit Events konzentrierten sich beispielsweise auf Charaktere mit Brillen oder zuletzt auf den Nintendo-Titel Super Mario Party. Die Geister sind im Brawler generell verfügbar und lassen sich freispielen, allerdings sind die Chancen während der Events höher, die im Fokus stehenden Spirits zu ergattern, weil diese häufiger erscheinen. Zudem lassen diese mehr "Snacks" fallen als sonst üblich, wenn ihr die Geister besiegt; diese könnt ihr für bessere Stats verwenden.

Die am schwierigsten freizuspielenden Spirits gehören der Legend-Klasse und im neuen Events gibt es aus dieser Donkey Kong & Lady, Link und Sukapon. Diese sind gegenüber den anderen Event-Spirits deutlich seltener vorzufinden. Folgende Geister werden im Zuge des Events besonders hervorgehoben:

Kid Dracula

Diskun

Takamaru

Donkey Kong Jr.

Donbe & Hikari

Balloon Fighter

Excitebike

Condor

Wild Gunman

Stanley

Goku & Chao

Ayumi Tachibana

MONSTER

Hockey Players

Volleyball Player

Mach Rider

Unira

Bubbles

Urban Champion Fighter

Tamagon

Tennis Player

Pitcher & Batter

Eggplant Man

Sidestepper

Das neue Event läuft vom 04. bis zum 07. Januar 2019 in Super Smash Bros. Ultimate, das exklusiv für Nintendos Switch erhältlich ist.