Seit Anfang Dezember ist Super Smash Bros. Ultimate exklusiv für die Switch erhältlich. Der Brawler galt als wichtigster Titel für Nintendo im diesjährigen Weihnachtsgeschäft und wird den Ansprüchen der Japaner offenkundig vollauf gerecht.

So konnte Nintendo heute in einer Pressemail hochoffiziell verkünden, dass Super Smash Bros. Ultimate einen absoluten Meilenstein erreicht hat: Der Brawler avancierte nun zum bislang in dieser kurzen Zeitspanne seit der Veröffentlichung am häufigsten verkauften Spiel für eine Nintendo-Plattform überhaupt in Europa und Deutschland.

Das Spiel ist mit 74 Kämpfern, über 100 Stages und mehr als 800 Musiktiteln also nicht nur inhaltlich umfassend und spitze, sondern lässt darüber hinaus auch zahlreiche andere namhafte Nintendo-Marken wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey oder auch Mario Kart 8 Deluxe deutlich hinter sich - und das obwohl diese allesamt auch über zehn Millionen Mal über die Ladentheke gewandert sind und für sich genommen als Blockbuster gelten.

Nintendo zieht auch einige Vergleiche: Gegenüber dem erfolgreichen Mario Kart Wii, das sich mehr als 37 Millionen Mal verkauft hat, lagen die europäischen Gesamtverkäufe von Super Smash Bros. Ultimate binnen der ersten drei Tage fast 30 Prozent (!) höher. Außerdem ist der Titel das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten im eShop.

Für die Japaner entpuppt sich die Switch damit weiter als absoluter Volltreffer und Glücksfall. Nach nur knapp mehr als 20 Monaten seit dem ursprünglichen Release im März 2017 verzeichnet die Hybrid-Konsole nun schon fünf der zehn erfolgreichsten Markteinführungen von Nintendo-Titeln für TV-Konsolen in Europa, namentlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! und eben Super Smash Bros. Ultimate.