Mit Joker aus der Persona-Reihe wurde mittlerweile ja der erste DLC-Charakter zu Super Smash Bros. Ultimate bereits bestätigt, doch auch darüber hinaus wird es bekanntermaßen neue Protagonisten geben. Ein Leak könnte nun den zweiten neuen Kämpfer für den Brawler enthüllt haben.

Nintendo hatte ja schon vor geraumer Zeit betont, dass das Line-up an DLC-Kämpfern für den aktuellen Switch-Brawler Super Smash Bros. Ultimate längst feststehen würde. Bislang wurde nun Joker aus der Persona-Reihe als neuer Charakter bestätigt, ein möglicher Leak könnte nun aber den vermeintlichen zweiten neuen Kämpfer offenbaren.

Im japanischen Forum 5channel will eine anonyme Quelle nun erfahren haben, dass es sich beim zweiten DLC-Charakter für das Spiel um Erdrick aus der Dragon-Quest-Reihe handeln soll. Das Forum ist historisch gesehen nicht unbedingt für zuverlässige Leaks bekannt gewesen, bis sich ein anderer, unabhängiger Leak am Samstag als vollständig richtig erwies. Womöglich ist also auch an diesem etwas dran.

Der Beitrag geht dabei zunächst auf den Joker-DLC ein und will in diesem Zusammenhang in Erfahrung gebracht haben, dass die begleitende Karte zum ersten Charakter "Mementos" sein und auch Jack Frost einen Auftritt haben wird.

In Sachen Erdrick werden die vermeintlichen Infos dann auch noch recht konkret und detailliert: Die begleitende Karte soll "Alefgard" sein und Erdrick soll in zwei verschiedenen Farben spielbar sein. Die Integration soll durch die aktive Zusammenarbeit mit Square Enix möglich geworden sein. Wie Joker dem Marketing der Persona-Reihe behilflich sein soll, habe sich Square Enix auf den Deal eingelassen, um die Dragon-Quest-Reihe im Westen besser vermarkten zu können.

Kommt es am Ende tatsächlich so, dann erhält Super Smash Bros. Ultimate mit Erdrick einen der bekanntesten Charaktere des Dragon-Quest-Franchise. Die ersten drei Spiele der Reihe sind auch als "Erdrick Trilogy" bekannt, zudem wird beispielsweise auch in Dragon Quest Builder stark auf den Charakter Bezug genommen. Wir halten euch bezüglich des Gerüchts natürlich auf dem Laufenden.