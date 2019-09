Inhaber von Super Smash Bros. Ultimate freuen sich schon ungemein auf den nächsten DLC-Charakter, handelt es sich dabei um die Kultfiguren Banjo und Kazooie. Diese könnte nun tatsächlich schon unmittelbar vor der Veröffentlichung stehen.

Eine der größten E3-Ankündigungen in diesem Jahr war in Bezug auf die Switch sicherlich ein DLC zu Super Smash Bros. Ultimate, der die Kultfiguren Banjo und Kazooie in den Brawler bringen soll. Auf der großen US-Messe hielt man sich bezüglich eines Erscheinungstermins zunächst noch bedeckt und bekräftigte lediglich einen Release im Herbst 2019. Jetzt gibt es aber neue Hinweise, wonach es schon in den nächsten Tagen soweit sein könnte.

Der Herbst beginnt formal erst noch und dauert dann eine ganze Weile an, Inhaber von Super Smash Bros. Ultimate werden sich aber gar nicht solange gedulden müssen, bis sie den Banjo-Kazooie-DLC zocken können. Das jedenfalls legt eine neue Werbeanzeige von 7-11 in Japan nahe.

New Smash display at 7-11 in Japan. It shows Banjo Kazooie. The POP Display is supposed to be up until the 15th. pic.twitter.com/LMg9OZfeCE