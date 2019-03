Seit dem Release im Dezember 2018 avancierte Super Smash Bros. Ultimate zum absoluten Kassenschlager für Nintendo. Die Japaner versorgen das Spiel folglich weiter mit frischen Inhalten und könnten in Zukunft auch zwei beliebte Spielmodi früherer Tage zurück bringen.

Seit dem Verkaufsstart von Super Smash Bros. Ultimate hat Nintendo den Brawler durchaus regelmäßig mit frischen Neuerungen unterstützt. So hat man am Balancing geschraubt, gleichzeitig aber auch spezielle In-Game-Events durchgeführt und mit Piranha Plant sogar einen neuen Charakter hinzugefügt. Weitere neue Kämpfer stehen bereits auf der Agenda, aber auch in Sachen Spielmodi könnte sich künftig etwas tun.

Zwar hat Nintendo entsprechende Gerüchte weder dementiert noch bestätigt, es verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass gleich zwei unter Fans beliebte Spielmodi früherer Serienableger auch in Super Smash Bros. Ultimate aufschlagen könnten. Entsprechende Hinweise haben nun Dataminer in den Spieldateien gefunden.

Dort gibt es bereits Referenzen im Hinblick auf die Spielmodi "Home Run Contest" und "Stage Builder"; beide könnten daher bereits auch für Super Smash Bros. Ultimate in Arbeit sein. Nicht auszuschließen ist aber gegenwärtig auch, dass diese ursprünglich einmal geplant, jedoch nicht umgesetzt wurden, jetzt also nur noch entsprechende Rückbleibsel vorhanden sind.

"Home Run Contest" war in den meisten Spielen des Franchise bislang vertreten. Das Konzept sieht vor, dass ihr eine Tasche soweit entfernt wie möglich trefft und als Erstes Schaden zufügt. Dabei könnt ihr euch online wie offline auf die Jagd nach Highscores begeben.

Im Modus "Stage Builder" konnten Spieler in der Vergangenheit hingegen ihre eigenen Level mit entsprechenden Tools erstellen. Sollte es seitens Nintendo zu den Spekulationen eine offizielle Aussage geben, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt.