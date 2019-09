Viele Spekulationen gibt es ja um die zusätzlichen DLC-Charaktere zum Switch-Blockbuster Super Smash Bros. Ultimate. Jetzt gesellt sich ein möglicher Leak dazu, der einen deutlichen Hinweis auf den vierten zusätzlichen Kämpfer liefert.

Ausgerechnet die Webseite von Nintendo of Europe selbst hat nun einen möglichen Hinweis geliefert, aus welcher Reihe der vierte DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate kommen wird.

Wie Twitter-Nutzer PushDustIn festgestellt hat, war auf der offiziellen Nintendo-Webseite vorübergehend im Kontext von des vierten Challen Pack zum Spiel ein Copyright-Hinweis zu finden: "SNK Corporation All Rights Reserved" war dort zu lesen - ehe jener Hinweis nun kurzerhand von der Seite verschwunden ist. Gut möglich, dass dieser mangels offizieller Ankündigung noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Challenge Pack 4 in #SmashBrosUltimate will apparently be a character from SNK.

Here is the link:https://t.co/3BKouDv4sQ



Screenshots below in case Nintendo takes it down. Thanks for to @New_WabiSabi for the heads up. pic.twitter.com/im9SFFdHvC