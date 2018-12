Wer dachte, das Roster von Super Smash Bros. Ultimate wäre bereits komplett, der sieht sich natürlich getäuscht, denn Nintendo hat bereits DLC-Kämpfer bestätigt. Im Rahmen der Game Awards wurde nun der erste neue Charakter bestätigt - und dieser kommt aus einer anderen bekannten Spielereihe.

Fans von JRPGs sind sicherlich schon einmal in Kontakt mit der Persona-Reihe gekommen. Als einer der besten Titel der letzten Jahre gilt in dieser Kategorie Persona 5, und genau aus diesem Spiel kommt nun ein weiterer Charakter als Kämpfer in Nintendos Switch-Hit Super Smash Bros. Ultimate.

Per Trailer wurde im Rahmen der Game Awards 2018 bestätigt, dass ihr im neuen Switch-Brawler auch mit Joker aus der Persona-Reihe antreten könnt. Dieser Charakter ist der erste DLC-Kämpfer, der für das neue Super Smash Bros. veröffentlicht wird. Der Release wird zusammen mit einer passenden Stage sowie der zugehörigen Musik aus Persona 5 erfolgen.

Der neue Kämpfer wird im Kampf sogar Personas beschwören können, die euch in der Schlacht helfen. Einen Release-Termin für den DLC gibt es noch nicht; nach diesem werden - das hat Nintendo schon bestätigt - noch weitere DLC-Charaktere folgen.