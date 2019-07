Der nächste DLC-Charakter zu Super Smash Bros. Ultimate wird bekanntermaßen der Held aus der Dragon-Quest-Reihe sein. Schon bald gibt es darüber hinaus nun endlich weitere Infos.

Nintendo hat ja bereits angekündigt, dass der nächste Charakter in Super Smash Bros. Ultimate der Held aus Dragon Quest sein wird. Dieser erscheint in mindestens vier verschiedenen Ausführungen im Brawler, weitere Infos halten sich aber noch weitestgehend in Grenzen.

Das soll sich nun in Kürze ändern, denn Nintendo hat jetzt eine Vorstellung des neuen Protagonisten per Video angekündigt. Game Director Masahiro Sakurai wird persönlich durch das insgesamt 22 Minuten lange Video führen, in dem die Fähigkeiten von The Hero ausführlich vorgestellt werden. Spätestens dann werden wir also wissen, was den neuen Helden so einzigartig macht und welche Moves er drauf hat.

Zudem wird der Stream auch ein weiteres wichtiges Detail mit sich bringen: Nintendo wird endlich auch den Release-Termin für The Hero offenbaren. Auch dieser ist bislang nämlich unbekannt, wenngleich wir wissen, dass die Veröffentlichung relativ zeitnah über die Bühne gehen soll.

Join Super #SmashBrosUltimate Director Masahiro Sakurai on 7/30 at 6am PT in a video presentation featuring an in-depth look at upcoming DLC Fighter, Hero from the #DragonQuest series! Alongside new details, he’ll be revealing when the fighter will arrive. Be sure to tune in! pic.twitter.com/BSbGmqXo9Y — Nintendo Versus (@NintendoVS) 29. Juli 2019