Nachdem es zuvor bereits Gerüchte im Netz gab, ist es nun offiziell: Die klassische Spielereihe Super Monkey Ball kehrt auf aktuelle Konsolen zurück. Wir versorgen euch hier mit allen relevanten Details!

Atlus hat heute den Plattformer Super Monkey Ball: Banana Blitz HD angekündigt. Damit feiert eine bekannte Spielereihe aus vergangenen Tagen ihr Comeback auf den aktuellen Plattformen Switch, PS4 und Xbox One. Mit dem 29. Oktober 2019 steht auch der konkrete Release-Termin bereits fest.

Das Original erschien ursprünglich im Jahr 2006 für Nintendos Erfolgskonsole Wii. Jetzt steht eine HD-Neuauflage auf dem Plan, die nicht nur den Spielspaß der Serie zurückbringen soll, sondern natürlich auch über eine zeitgemäßere und verbesserte Grafik verfügt.

Darüber hinaus wurde die Steuerung für die jeweiligen Konsolen optimiert und es erhält auch ein neuer Minigame-Modus namens "Decathlon" Einzug in den Titel. Hier müsst ihr euch in zehn Minispielen messen, um die Online-Leaderboards zu erklimmen. Stichwort Online-Ranglisten: Solche gibt es nun zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise. Nicht nur in "Decathlon", sondern auch im Modus "Time Attack" könnt ihr es mit den Spielern rund um den Globus aufnehmen.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.