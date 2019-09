Nintendo hat im Rahmen der Direct-Konferenz letzte Nacht nicht nur neue Spiele angekündigt, sondern auch direkt einen neuen First-Party-Titel überraschend veröffentlicht. Bei diesem handelt es sich um das neue Super Kirby Clash.

Aus dem Nichts hat Nintendo mit Super Kirby Clash einen neuen Titel des Erfolgs-Franchise auf den Markt gebracht. Ohne Vorankündigung ist der neueste Serienableger ab sofort bereits erhältlich.

Super Kirby Clash kann auf die Switch heruntergeladen und auf Nintendos Hybrid-Konsole gezockt werden. Es handelt sich um einen kostenfreien Titel, in dem sich bis zu vier Spieler zu einem Team zusammenschließen können. Jedes Teammitglied erfüllt im Spielverlauf eine bestimmte Rolle.

Ziel des Spiels: Ihr müsst allerhand Bosskämpfe meistern und dabei Waffen herstellen oder Materialien ausgeben, um neue Ausrüstung zu kaufen. Es gibt Optionen für einen lokalen Multiplayer-Modus; in diesem Fall zockt jeder Spieler mit einem Joy-Con auf dem gleichen Screen. Auch online könnt ihr Super Kirby Clash aber natürlich angehen.

The combined forces of Kirby, Kirby, Kirby, and Kirby are in for some wicked boss fights in #SuperKirbyClash! Get ready to unite with friends and players from around the world across more than 100 quests in this free-to-start game, available now!https://t.co/5WUyWhOBf4 pic.twitter.com/isCBJ4EqDM