Super Dragon Ball Heroes World Mission hat einen westlichen Release bekommen. Allerdings erscheint es nicht für jede Plattform. Es ist der erste Titel der Reihe, der auch hierzulande erscheint. Und ihr müsst gar nicht lange darauf warten.

Bandai Namco hat ein Dragon-Ball-Spin-off angekündigt, dass hier im Westen noch nur wenige kennen dürften. Super Dragon Ball Heroes World Mission, so der gar nicht umständliche Name des Spiels, erscheint am 5. April auch bei uns und damit erstmals im Westen. Es handelt sich um ein digitales Kartenspiel, in dem ihr die größten Helden und Schurken aus dem Dragon-Ball-Universum gegeneinander antreten lasst.

Dabei spielt der Titel in Hero Town, einer alternativen Realität, in der ein „Dragon Ball“-Kartenspiel die beliebteste Form der Unterhaltung darstellt. Ihr übernehmt die Rolle von Beat, dem Protagonisten von Super Dragon Ball Heroes World Mission, und folgt ihm auf seinem Weg zum World Champion von Super Dragon Ball Heroes.

Das dürfte eingefleischte Fans interessieren, die angesichts des Umstandes, dass es ich um ein Kartenspiel handelt, abwinken: Der Titel wird noch nie gesehenen Transformationen und einer gänzlich neuen Figur, die vom „Dragon Ball Super“-Mangaka Toyotarou entworfen wurde, einführen. Das Spiel wird ein großes Roster mit 350 verfügbaren Charakteren und über 1000 sammelbaren Karten enthalten.

Nun die Nachricht, die nicht allen gefallen dürfte: Das neue Dragon-Ball-Spiel erscheint zwar schon in drei Monaten, allerdings nur für zwei Plattformen. Bandai Namco hat die Switch und den PC (Steam) mit dem Kartenspiel bedacht. Werdet ihr zugreifen? Untenstehend könnt ihr euch schon einmal den ersten Trailer ansehen, der auch eine recht spannende, für die Serie typische Story andeutet.