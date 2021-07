Falls ihr meinen Test zu Streets of Rage 4 nicht gelesen habt, dann sei euch gesagt: Für mich gehört das Ding zu den besten Spielen der letzten Jahre! Seit dem Release komme ich nicht davon los. Und mit dem just erschienenen DLC Mr. X Nightmare setzen die Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games die Kirsche auf ihre köstliche Beat-‘em-Up-Torte.

Schon beim Zocken des Hauptspiels dachte ich mir: Es wäre so gut, wenn die Bosse Estel, Shiva und Max spielbar wären. Das ging offenbar vielen so, denn alle drei stehen auf der Haben-Seite der Download-Erweiterung. Meine erste Wahl fällt auf Max, weil ich den hünenhaften Wrestler bereits in Streets of Rage 2 sehr gerne gespielt habe. Genau wie bei den anderen alten Bekannten Axel und Blaze verbindet auch er klassische Moves mit neuen Aktionen. Wie vor 20 Jahren gilt: Max ist von der eher langsamen Sorte, aber wenn seine mächtigen Hiebe und Würfe sitzen, werden selbst ganze Gruppen von Schlägern locker abgeräumt.

Ganz anders aufgezogen ist Polizistin Estel. Mit ihren Taserangriffen, Granatenwürfen und den variablen Combos fühlt sie sich ebenso stark wie schnell an. Noch mehr Tempo legt Shiva an den Tag. Der Kung-Fu-Meister wirbelt mit Kicks und Teleport-Moves nur so über den Bildschirm.

Klar, mit den bisherigen Figuren lässt sich schon viel anstellen, schließlich zählt das Combo- und Juggle-System zu den Höhepunkten von Streets of Rage 4. Über ein Jahr nach Release kann ich eine gewisse Routine im Spielverhalten dennoch nicht abstreiten. Darum freue ich mich auf das Trainieren und Meistern der neuen Charaktere, denn das sorgt für frische Impulse. So übe ich nun fleißig mit Max, bis sowohl in der Offensive als auch in der Defensive jede Aktion sitzt. Und das muss unbedingt der Fall sein, wenn ich im neuen Survival-Modus etwas reißen will.

Kloppen ohne Ende

Der schickt mich allein oder mit freundschaftlicher Verstärkung in zufällige Arenen voller Gegner. Außerdem lauern dort Fallen wie Flammenwerfer, Laser oder schwingende Metallkugeln, die hoffentlich nur meine Feinde umhauen. Zudem liegen einige Waffen verstreut, darunter neue Prügel wie Eishockeyschläger, Regenschirm, Bowlingkugel und … ein Fisch.

Die Menge der Gegner und das geringe Platzangebot verzeihen kaum Fehler und machen die Action intensiver als in den Stages der Kampagne. Fair bleibt es aber immer, denn auf jeder Stufe verstecken sich in Kisten und Vasen leckere Äpfel und Hühnchen. Nachdem ich alles umgenietet habe, gönne ich meinem Charakter eines von mehreren Upgrades, die Schlagkraft oder Energie verbessern oder das Katana in Brand stecken. Viele dieser Effekte lassen sich stapeln und machen meinen Kämpfer mit jeder Runde etwas stärker.

Solange ich nicht draufgehe, folgt eine Schlacht auf die nächste. Mal lande ich in einer ganz neuen Umgebung in Streets-of-Rage-4-Optik, mal erscheint eine Pixel-Stage aus einem der alten Spiele: Unter anderem geht es in Mr. X' Thronsaal aus Teil zwei und in die Disco aus dem dritten Ableger. Passend dazu tauchen einige böse Jungs und Mädels aus den Klassikern auf und auch unter den Bossen, die alle paar Stufen zum Tanz bitten, sind einige alte Bekannte.

Streets of Rage 4 - Mr. X Nightmare Launch Trailer Der erste DLC für für das Beat-'em-Up Streets of Rage 4 ist erschienen. Der Trailer zeigt euch, was alles im Mr. X Nightmare steckt.

Bin ich irgendwann erledigt, folgt die Endabrechnung in Form der Punkteausbeute. Statt wie in der Kampagne weitere Charaktere freizuschalten, erspiele ich mir im Survival-Modus neue Moves. So kann ich etwa Max' Rutschangriff gegen eine Clothesline austauschen oder seine Specials verändern. Diese frischen Aktionen motivieren bereits ungemein zum Weitermachen. Aber auch die überraschenden Konstellationen aus Feinden und Stages sind klasse und fordern mich ständig aufs Neue heraus. Das macht den Survival-Modus zu einem echten Härtetest.

Aber jedes Scheitern hat einen Lerneffekt und macht mich besser mit der jeweiligen Spielfigur vertraut. Gleiches gilt für die Upgrades, denn hier gibt es ebenfalls mehrere Taktiken. Gehe ich auf Schlagkraft? Stärke ich meine Konstitution? Setze ich auf Waffeneffekte? Das System ermöglicht Experimente und lässt mich entscheiden, wie ich vorgehen möchte – klasse!

Liebe zum Detail

Auf dem Papier mögen drei Figuren und ein Modus etwas dünn klingen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich die Stärken des DLC. Das Meistern der neuen Figuren, die zusätzlichen Moves und Waffen sowie das Wiedersehen mit alten Stages und Gegnern werden jedem Fan der Reihe ein tolles Gefühl geben.

Die Neuerungen bringen mehr Abwechslung rein, besonders im Koop-Modus. Mit neuen Teams in die Story zu gehen oder zusammen den Survival-Modus anzugreifen, sorgt für frische Herausforderungen und ein positiv verändertes Spielgefühl. Dafür ist ein Preis von knapp acht Euro absolut fair.

Aus meiner Sicht macht die Erweiterung Mr. X Nightmare alles richtig. Die neuen Inhalte wirken nicht erzwungen, sondern passen hervorragend ins Gesamtkonzept. Mit diesem DLC zeigt das Entwicklergespann aus Guard Crush Games und Lizardcube einmal mehr, dass es das Beat-'em-Up-Genre und seine Community verstanden hat. Und mich sowieso!