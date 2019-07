Seit mehr als drei Jahren treibt Street Fighter V im Beat'em-Up-Genre sein Unwesen. Wer bislang noch nicht eingetaucht ist in den aktuellen Ableger des Erfolgsfranchise, der bekommt nun eine passende Gelegenheit dazu.

Capcom hat via Twitter nun nämlich angekündigt, dass sich etliche Charaktere in Street Fighter V in Kürze kostenlos spielen lassen - zumindest vorübergehend. Dabei handelt es sich um ein Event, das am 01. August 2019 starten wird. War zunächst unklar, ob die Charaktere womöglich sogar dauerhaft für lau verfügbar sein werden, steht mittlerweile mit dem 11. August 2019 auch der Endtermin des Events fest.

Worauf dürft ihr euch freuen? Auf den Plattformen PC und PS4 gibt es im Vorfeld des großen Gaming-Events EVO in Street Fighter V alle Charaktere des Hauptspiels sowie aus Season 3 kostenlos zum Ausprobieren. Dauerhaft Free-to-Play werden diese dadurch aber leider eben nicht.

Starting August 1st, play the original Street Fighter V launch roster AND Season 3 characters in #SFV for FREE on PlayStation 4 and Steam! pic.twitter.com/4GxIZD1hrc — Street Fighter (@StreetFighter) 29. Juli 2019

Das Hauptspiel erschien 2016 mit zunächst 16 Kämpfern, darunter auch einige Fan-Favoriten. Season 3 brachte unter anderem dann Cody, G, Sagat und Sakura mit ins Spiel. Ab dem 01. August dürft ihr euch demnach auf folgende kostenlose Kämpferriege freuen: