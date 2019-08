Das Prügelspiel Street Fighter V wird weiterhin mit frischen Kämpfern versorgt, obwohl dieses bereits seit dreieinhalb Jahren erhältlich ist. Drei neue Protagonisten wurden nun wieder bestätigt.

Die Street Fighter V: Arcade Edition bekommt in der kommenden Woche wieder neue Charaktere spendiert. Dabei wird es sich um E. Honda, Poison und Lucia handeln, die das Prügelspiel von Capcom künftig bereichern werden.

Via Steam war in dieser Woche zunächst kurzzeitig ein Video veröffentlicht worden, das die drei Charaktere für das Spiel bestätigt hat. Da der Clip zu früh ins Netz geriet, wurde dieser zügig wieder entfernt. Dennoch hat Capcom zwischenzeitlich dann Nägel mit Köpfen gemacht und die neuen Kämpfer offiziell bestätigt.

Während es sich bei E. Honda und Poison zum altbekannte Charaktere der Serie handelt, ist Lucia hingegen ein echter Street-Fighter-Newcomer. Alle drei sollen ab Sonntag, dem 04. August 2019 erhältlich sein - gleichzeitig der letzte Tag des großen Prügelspiel-Turniers Evo 2019. Ab Montag, den 05. August, soll es dann auch das "Summer 2019 Character Bundle" geben, das alle drei DLCs in einem Paket umfasst.

E. Honda hatte seinen Premierenauftritt bereits in Street Fighter II: The World Warriors; in Street Fighter V bleibt man dem Kämpfer weitestgehend treu und auch seine Stage ist mit an Bord. Poison und Lucia entstammen der Final-Fight-Riege, wobei Poison bereits im originalen Final Fight erstmals zu sehen war. Auch in Ultra Street Fighter IV und Street Fighter X Tekken war sie in der Folge spielbar.

Lucia ist vom Super-NES-Prügelspiel Final Fight 3 bekannt, ist in Street Fighter V nun aber erstmals in dieser Beat'em-Up-Reihe vertreten.