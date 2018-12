Im Capcom Cup endet eine Saison, eine neue steht jedoch bereits bevor, und die wiederum bringt in der Street Fighter V: Arcade Edition auch wieder einen neuen Kämpfer mit sich.

Am Wochenende hat Executive Producer Yoshinori Ono den nächsten neuen Kämpfer im Rahmen der nächsten Season für die Street Fighter V: Arcade Edition vorgestellt. Dabei handelt es sich um Kage aka die Verkörperung von "Satsui", einem wütenden Geist.

Besser noch: Kage ist bereits ab sofort als erster neuer Charakter der nächsten Season zu haben. Interessierte können zum Preis von 5,99 Euro oder 100.000 Fight Money auf PS4 und PC zuschlagen.

Kage heißt übersetzt Schatten und ist die Fleisch gewordene Verkörperung des bösen Geistes "Satsui no Hado", der theoretisch Ryu befallen und ihn in Evil Ryu verwandeln kann. In der Hauptstory des Franchise hatte Ryu Necalli "Satsui no Hado" bezwungen und die Kontrolle über sein eigentliches Ich wiedererlangt. Nun ist "Satsui no Hado" zurück, übernimmt jedoch nicht Ryus Körper, sondern erscheint als Geist nun in seiner eigenen Verkörperung.

Begleitend zum neuen Kämpfer gibt es auch ein Spiel-Update zum Download, welches diverse Balancing-Änderungen für die übrigen 32 Charaktere umfasst. Fünf Charaktere erhalten sogar nagelneue Moves und erweitern somit ihre Spielstile: F.A.N.G, Vega, Chun-Li, Abigail und M. Bison.