Seit Februar 2016 und damit deutlich über drei Jahren ist Street Fighter V mittlerweile erhältlich. Jetzt veröffentlicht Capcom das Prügelspiel in einer neuen Edition. Wir verraten euch hier, was drin steckt!

Wer in den letzten Jahren einen Bogen rund um das Prügelspiel Street Fighter V gemacht hat, sich für das Genre aber durchaus begeistern kann, der bekommt in Kürze eine neue Gelegenheit, doch noch zuzuschlagen. Capcom hat heute nämlich die sogenannte Champion Edition des Spiels angekündigt, welche ab dem 14. Februar 2020 erhältlich sein soll.

Bei der Street Fighter V: Champion Edition handelt es sich um die bislang umfangreichste Edition des Spiels, die dann für PS4 und PC zu haben sein wird. In dieser neuen Spielfassung feiert mit Gill ein weiterer altbekannter Kämpfer ein Comeback und wird ebenfalls mit von der Partie sein. Gill erhalten alle anderen Spieler von Street Fighter V aber ebenfalls bereits per Update im Dezember 2019.

Street Fighter V: Champion Edition - Gill Reveal Trailer Mit Gill feiert ein weiterer Charakter in Street Fighter V im Dezember ein Comeback.

Ansonsten kann sich das geschnürte Paket aber auch so sehen lassen, denn dieses kommt mit allen bislang seit dem ersten Release veröffentlichten Inhalten. Einzige Ausnahme: Fighting-Chance-Kostüme, Markenkooperationen und der Capcom-Pro-Tour-DLC. Heißt aber auch: Es sind alle Charaktere, Arenen und weiteren Inhalte an Bord, also 40 Charaktere, 34 Arenen und mehr als 200 Kostüme. Auch die zahlreichen Singleplayer- und Multiplayer-Modi dürfen nicht fehlen!

Wer schon zugeschlagen hat, der kann sich ab dem heutigen 18. November ein Upgrade-Kit auf die Champion Edition sichern.