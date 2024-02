Die Hit-Serie The Rookie geht in die 6. Staffel. Für nur 5,98 Euro* im Monat verfolgt ihr exklusiv beim Streaming-Dienst WOW die neuen Fälle von Officer John Nolan.

Es geht wieder los! Der älteste Rookie des LAPD meldet sich erneut zum Dienst. Die Hitserie The Rookie erzählt die Geschichte von John Nolan (Nathan Fillion). Mit 45 Jahren entscheidet er sich für einen radikalen Wechsel in seinem Leben und tritt den Dienst bei der Polizei von Los Angeles an. In den letzten fünf Staffeln arbeitete er sich kontinuierlich die Karriereleiter nach oben und stieg dank seiner Heldentaten zum Training Officer auf. Die liebenswerten Charaktere und die spannenden Fälle machten The Rookie schnell zum Fanliebling.

In der 6. Staffel von The Rookie müssen sich Nolan und seine Kollegen in zehn brandneuen Folgen einigen Herausforderungen stellen. Ein mysteriöser Bösewicht (Kristian Bruun) sorgt mit seinen maskierten Söldnern für Panik in Los Angeles. Aaron Thorsen (Tru Valentino) hingegen wurde bei einem Einsatz angeschossen und kämpft im Krankenhaus um sein Leben. Nolans Privatleben läuft deutlich ruhiger, er ist frisch mit der Feuerwehrfrau Bailey Nune (Jenna Dewan) verlobt. Die noch junge Beziehung zwischen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) verläuft hingegen alles andere als harmonisch.

Parallel zur Ausstrahlung in den USA erwartet euch jede Woche eine neue Folge in der Originalfassung. Ab dem 6. März 2024 könnt ihr sie wahlweise mit deutschen Untertiteln ansehen. Die deutsch synchronisierte Fassung startet am 1. Mai 2024.

