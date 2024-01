Die mehrfach ausgezeichnete Anthologie-Serie True Detective geht in die vierte Staffel. Für nur 5,98 Euro* im Monat seid ihr beim Streaming-Dienst WOW von Anfang an mit dabei.

Während der langen Polarnacht verschwinden in Alaska acht Männer einer Forschungsstation. Als ihre Leichen auftauchen, sind diese steif gefroren, von Wunden übersät, die Augäpfel verbrannt und ihre Körper mit merkwürdigen Symbolen gezeichnet. Die Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis, bekannt aus Black Flies) machen sich auf den Weg in die kalte Finsternis, um die Fälle aufzuklären. Doch bereits nach kurzer Zeit müssen sie feststellen, dass sich die Wahrheit tief unter dem ewigen Eis Alaskas verbirgt. Sie müssen sich erst ihrer eigenen inneren Dunkelheit stellen, bevor sie wieder das Licht des Tages erblicken können.

Jede Staffel der Serie erzählt ihre eigene, in sich geschlossene Geschichte mit neuen Hauptfiguren. Oscar-Preisträgerin Jodie Foster tritt in die Fußstapfen weiterer Hollywood-Größen wie Rachel McAdams, Colin Farrell und Vince Vaughn. Insbesondere die erste Staffel, in der Woody Harrelson und Matthew McConaughey die Detectives verkörperten, wurde von Publikum und Kritikern gefeiert und mit fünf Emmys ausgezeichnet.

Folgt den Detectives parallel zum US-Start exklusiv beim Streaming-Dienst WOW in die blutige Polarnacht – entweder auf Deutsch oder im Original mit Untertiteln. Alle bisher erschienenen Folgen stehen euch ebenfalls bei WOW zur Verfügung. Geht jetzt auf https://www.wowtv.de/serien/true-detective-night-country-staffel-4 und genießt pünktlich zum Serienstart am 15. Januar 2024 True Detective: Night Country.

*Filme & Serien 6-Monatsabo: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate 5,98 € mtl. (ohne Premium) und verlängert sich anschließend unbefristet. Ab dem 7. Monat 9,98 € mtl. (ohne WOW Premium). Das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden.