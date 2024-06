House of the Dragon

Entscheide dich für eine Seite. Stream die neue Staffel HOUSE OF THE DRAGON exklusiv mit WOW. Ab 17. Juni exklusiv und parallel zur US-Premiere. .

Es droht Krieg in Westeros. Nach dem schrecklichen Zwischenfall zwischen Aemond und Luke am Ende der ersten Staffel ist klar, dass Rhaenyra, blind vor Wut und Trauer, handeln muss, um ihre Macht zu sichern und den Thron zu erobern. Haus Targaryen und damit das ganze Reich steht vor einem Krieg um Herrschaft, Macht und Einfluss. Die "Schwarzen" um Königin Rhaenyra und ihren Onkel Daemon und die "Grünen" um König Aegon und seine Mutter Alicent erheben beide nach dem Tod von König Viserys I. Anspruch auf den Eisernen Thron.

Beide Lager halten alleine ihren für rechtmäßig: Rhaenyra wegen des schon lange von ihrem Vater Viserys I. geäußerten Wunsches, sie zu seiner Thronfolgerin zu machen, Alicent und ihr Sohn Aegon II. wegen seinen kraftlos auf seinem Sterbebett geäußerten letzten Worten. Alle anderen Häuser des Reiches müssen sich nun entscheiden, auf welcher Seite des Hauses Targaryen sie stehen. Denn eines ist sicher: das Reich könnte unter dem Feuer der Drachen zerbrechen.

Das Serien-Event des Jahres für dich bei WOW. Die neue Staffel HOUSE OF THE DRAGON, exklusiv und parallel zur US-Premiere, steht mit der ersten Episode (ab 17. Juni) für dich zum Streamen bereit. Der Kampf um den eisernen Thron geht in seine blutige Phase und du kannst von Anfang an mit dabei sein. Wenn du dich rechtzeitig auf den letzten Stand bringen willst, dann komm schon vorher zu WOW und stream die preisgekrönte erste Staffel.

Du willst noch mehr? Wir haben neben der kompletten HOUSE OF THE DRAGON Staffel 1 auch alle acht Staffeln des Originals GAME OF THRONES für dich. Das ist dir immer noch nicht genug? Du findest bei uns auch viele Featurettes, Dokus und Hintergrundvideos zum GOT-Universum. Exklusiv bei WOW.

Mehr Infos: www.wowtv.de/dragon