Was gibt es bei 36 Grad im Schatten Schöneres, als sich mit einem kühlen Getränk ins verdunkelte Wohnzimmer zu verziehen und gemütlich Serien zu genießen? Sky und Netflix haben euch jetzt ein Angebot zusammengeschnürt, mit dem ihr euch problemlos den ganzen Sommer über vor der erbarmungslosen Hitze verstecken könnt. Bereits ab 15 Euro pro Monat kommt ihr in den Genuss von allem, was Sky Serien und Netflix zu bieten haben.

Zum Beispiel die lang erwartete zweite Staffel der HBO-Serie House of the Dragon. Das Game of Thrones Spin-off spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen aus der ursprünglichen Serie und handelt vom Erbfolgekrieg innerhalb des Hauses Targaryen, dem sogenannten Tanz der Drachen.

Nach dem Tod von König Viserys I. erhebt sowohl seine Tochter und eigentlich vorgesehene Erbin Rhaenyra Anspruch auf den Thron, als auch Aegon Targaryen, sein Sohn aus zweiter Ehe. Obwohl Aegon schließlich zum König gekrönt wird, weigert sich Rhaenyra das zu akzeptieren und es entbrennt ein erbitterter Krieg um den legendären Eisernen Thron.

Mit Rhys Ifans (The Amazing Spiderman), Olivia Cooke (Ready Player One) und Matt Smith (Doctor Who) als Daemon Targaryen ist die Serie erstklassig besetzt. Neben der zweiten Staffel, die es in Deutschland exklusiv bei WOW und Sky zu sehen gibt, warten auch alle acht Staffeln des Originals Game of Thrones auf euch.

Mit dem Angebot bekommt ihr aber nicht nur Zugang zu exklusiven Inhalten auf Sky, sondern auch zum gesamten Netflix-Katalog. Da treiben gerade unter anderem die Kaulitz-Brüder in ihrer eigenen Reality-Show ihr Unwesen.

Tom und Bill geben Einblicke in ihr Leben zwischen Los Angeles und Deutschland. Egal ob Oktoberfest, Voice of Germany oder den legendären Halloween-Partys von Heidi Klum - ihr seid immer nah dran an den Jungs von Tokio Hotel.

Ganz nebenbei könnt ihr mit Sky übrigens auch noch richtig Geld sparen. Seit Kurzem dürft ihr euch nämlich selbst entscheiden, von welchem Anbieter ihr euren Fernsehanschluss bezieht. Mit der Sky Q IPTV Box könnt ihr euch den Kabelanschluss einfach sparen und euer Free-TV ohne Aufpreis über das Internet genießen.

Seid also schnell und schnappt euch das Sky Serien- und Netflix-Paket mit tausenden Serien, Shows und Dokumentationen für nur 15 Euro pro Monat. So kommt ihr in diesem Serien-Sommer wohl doch noch ordentlich ins Schwitzen!