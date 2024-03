Die volle Ladung Serien und Filme! Sky versüßt euch den März mit attraktiven Angeboten. Spart euch jede Menge Geld beim Abschluss eines Abos. Die Sky Q IPTV Box hilft euch zudem dabei, die Kabel-TV-Gebühr einzusparen.

Sichert euch jetzt die ultimative Ladung Serien und Filme! Sky Entertainment Plus inklusive Netflix gibt es aktuell für unschlagbare 15 Euro im Monat statt 22,50 Euro. Damit spart ihr euch satte 90 Euro im ersten Jahr! Mit Sky Go schaut ihr direkt nach dem Abschluss eures Abos los und wenn ihr online bucht, spart ihr euch die einmalige Gebühr von 29 Euro. Solltet ihr bereits Kunde bei Netflix sein, könnt ihr euer bestehendes Konto einfach mit dem Entertainment Plus Paket nutzen. Verbindet nach dem Abo-Abschluss euer Sky-Konto mit eurem Netflix-Account, damit Netflix euch keine separate Rechnung mehr stellt - eine Kündigung ist nicht nötig.

Im Entertainment Plus Paket enthalten sind zahlreiche spannende Sender wie Sky One, Sky Krimi, Sky Nature, Syfy HD, Discovery HD, Cartoon Network und viele mehr. Die aktuellen Serien-Highlights bei Sky und Netflix umfassen Hochkaräter wie The Regime, Damsel, Helgoland 513 und Avatar – Der Herr der Elemente. Dazu dürft ihr euch auf die neusten Staffeln der Hit-Shows True Detective und The Rookie freuen. Bucht ihr für 10 Euro monatlich* zusätzlich das Cinema-Paket hinzu, stehen euch zudem Blockbuster wie Barbie und Oppenheimer zur Verfügung.

Aufgrund des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs können ab dem 1. Juli 2024 zusätzliche Kabel-TV-Gebühren anfallen. Mit der Sky Q IPTV Box gibt es aber eine attraktive Alternative zum Kabelanschluss. Ihr schaut bequem über das Internet und habt Zugriff auf die wichtigsten Free-TV-Sender in HD (z.B. RTL, VOX, ProSieben, ZDF, ARD u.v.m.). Ihr wollt Live-Sport-Berichterstattung inklusive Bundesliga-Highlights? Kein Problem, Sky Sport News HD ist ebenfalls enthalten. Entscheidet ihr euch für Sky Entertainment Plus inklusive Netflix, erhaltet ihr die Sky Q IPTV Box kostenfrei für die Dauer eures Abonnements!

Geht jetzt auf Sky.de und schließt euer Sky Entertainment Plus Abo inklusive Netflix zum unschlagbaren Angebotspreis ab. So steht eurem nächsten Serienmarathon nichts mehr im Weg.

Angebot gilt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten (Monat der Freischaltung (anteilig) zzgl. 12 Monaten). Das Abonnement verlängert sich automatisch nach der Mindestvertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit, wenn es nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. Während der unbefristeten Laufzeit beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat. Im Falle der Verlängerung gelten folgende Preise: Sky Entertainment Plus inklusive Netflix mtl. 27,50 € bzw. in Kombination mit Sky Cinema mtl. € 41,00.