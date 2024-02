In wenigen Wochen findet in Los Angeles wieder die größte Filmpreis-Verleihung des Jahres statt. Gerade genug Zeit, um sich bei WOW einige der Oscar-nominierten Filme anzugucken und ganz nebenbei noch etliche Emmy- und Golden-Globe-prämierte Serien zu genießen.

Falls ihr zu den paar wenigen Leuten gehört, die es dieses Jahr nicht zu Greta Gerwigs Spielzeug-Verfilmung Barbie ins Kino geschafft haben, solltet ihr das unbedingt noch nachholen! Immerhin ist der Streifen über die Plastikpuppe bei den 96. Academy Awards gleich für sechs Oscars nominiert. Übertroffen wird das nur noch von Oppenheimer, dem zeitgleich gestarteten Historien-Meisterwerk von Christopher Nolan. Das Biopic, das sich um das Leben von Robert Oppenheimer, dem “Vater der Atombombe”, dreht, geht gleich in 13 Kategorien ins Rennen, darunter für den besten Film, das beste Szenenbild und die beste Filmmusik.

Aber auch Fans von preisgekrönten Serien kommen bei WOW auf ihre Kosten. Im WOW Filme & Serien-Abo erhaltet ihr zum Beispiel Zugriff auf das Emmy- und Golden-Globe-prämierte Game of Thrones-Spinoff House of the Dragon und The White Lotus. Letztere begleitet in jeder Staffel eine andere Gruppe von Urlaubern bei ihren Erlebnissen in einem White Lotus Hotel oder Ressort. Der Schauplatz wechselt dabei aber jedes mal. Mit diesem Konzept konnte die englische Satire allein bei den Emmys 2022 schon zehn Preise einheimsen.

Highlights sind aber definitiv die Videospielverfilmung The Last of Us, für die soeben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen haben, und HBOs Mega-Hit Succession, welcher im vergangenen Jahr geradezu mit Preisen überhäuft wurde. Die Hauptdarsteller Sarah Snook und Matthew Macfadyen durften sich beide über einen Emmy für ihre Leistung freuen und mit Schauspielkollege Kieran Culkin räumten die drei außerdem jeweils einen Golden Globe ab. Insgesamt fuhr das Drama um den fiktiven Medienmogul Logan Roy und seine vier machthungrigen Kinder seit Beginn sogar ganze 13 Emmys ein.

