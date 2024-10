Seid ihr es leid, teures Geld für Streamingseiten ausgeben zu müssen, nur um eure liebsten Serien und Filme sehen zu können? Dann ist das neue Angebot von Sky genau das Richtige für euch! Für nur 15 Euro im Monat bekommt ihr nicht nur unzählige Serien bei Sky, sondern auch Tausende Filme und Dokumentationen von Netflix. Dank der dazugehörigen Sky Stream Box habt ihr außerdem all eure Lieblingsserien und -filme ab sofort immer an einem Fleck.

Auf Sky erlebt ihr so preisgekrönte Serien wie zum Beispiel das neue Batman-Spin-off The Penguin. In der Serienfortsetzung des Films The Batman mit Robert Pattinson muss der dunkle Ritter seinen Platz im Rampenlicht erstmal räumen. Stattdessen steht der von Colin Farrell gespielte Schurke Pinguin im Fokus. Nach dem Finale des Films liegt Gotham City in Trümmern, große Teile der Stadt sind überflutet und durch den Tod von Oberschurke Carmine Falcone herrscht ein Machtvakuum in der Unterwelt von Gotham.

Als ehemaliger Gefolgsmann von Falcone sieht der Pinguin jetzt seine Chance gekommen, seinen Platz als heimlicher Herrscher von Gotham einzunehmen. Doch haben nicht nur die Kinder und Erben Falcones Sofia und Alberto (Michael Zegen) noch ein Wörtchen mitzureden, sondern auch Salvatore Marone (Clancy Brown), Anführer des konkurrierenden Verbrecherclans.

Während Colin Farrell erneut in die Rolle des Pinguins schlüpft, übernimmt Christin Milioti die weibliche Hauptrolle als Sofia Falcone, der Tochter des verstorbenen Unterweltbosses. Milioti ist vor allem durch ihre Rolle als Mutter in How I Met Your Mother und als Ehefrau des von Leonardo DiCaprio gespielten Jordan Belfort in Wolf of Wall Street bekannt.

Mit dem Angebot Sky Serien & Netflix stehen euch aber nicht nur Serien auf Sky, sondern eben auch der gesamte Netflix-Katalog zur Verfügung. Darunter unter anderem die Netflix-Original-Serie Outer Banks.

Bei einem Tauchgang in einem alten Schiffswrack, finden die Freunde John, Kiara, Pope und JJ einen alten Kompass. Es stellt sich heraus, dass dieser einst Johns Vater gehörte, der unter mysteriösen Umständen verschwand.

Johns Vater befand sich bei seinem Verschwinden auf der Suche nach dem gesunkenen Schiff “Royal Merchant” und den an Bord befindlichen Goldbarren im Wert von 400 Millionen US-Dollar. Schnell wird den Jugendlichen klar, dass der Kompass der Schlüssel zum Schatz sein könnte. Doch auch andere Schatzjäger sind hinter ihm her. Es entbrennt eine spannende und gefährliche Suche voller Geheimnisse und Abenteuer.

Seid ihr jetzt auf den Geschmack gekommen? Dann greift zu und sichert euch The Penguin, Outer Banks und unzählige weitere Serien und Filme bei Sky Serien & Netflix für gerade mal 15 Euro im Monat. Dazu erhaltet ihr noch ohne weitere Gebühren die Sky Stream Box für Free-TV, Apps, Mediatheken und natürlich alle Inhalte von Sky.