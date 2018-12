Auch Telltale Games werkelte vor dem Aus des Studios an einem Spiel zu "Stranger Things", doch die Netflix-Serie erhält nun erst einmal eine andere Spielumsetzung passend zur neuen dritten Staffel.

Im Rahmen der Game Awards 2018 wurde ein neues Spiels zur Netflix-Serie "Stranger Things" angekündigt. Stranger Things 3: The Game widmet sich dabei explizit der neuen dritten Staffel und greift deren Ereignisse auf. Es handelt sich aber nicht unbedingt um ein Spiel, wie ihr es nun vielleicht erwartet hättet.

Die neue Umsetzung setzt nämlich auf einen Retro-Look mit 16-bit und eine Top-Down-Perspektive. Spielerisch handelt es sich insoweit um ein Actionspiel vergangener Tage, in dem ihr die Rollen der Hauptprotagonisten aus der Serie selbst übernehmt und die Ereignisse der dritten Staffel nacherlebt. Worum sich der Plot konkret drehen wird, ist noch nicht bekannt.

Stranger Things 3: The Game ist nicht das erste Spiel innerhalb des Universums. Das auch für den neuen Teil zuständige Entwicklerstudio BonusXP hatte schon mit Stranger Things: The Game ein ähnliches Top-Down-Spiel auf mobilen Plattformen veröffentlicht, das sehr lose die Ereignisse der ersten Staffel aufgriff.

Der neue Titel kommt nun für PC, PS4 und Xbox One heraus. Einen Release-Termin nannte man zunächst nicht, es ist jedoch davon auszugehen dass der Titel pünktlich zur dritten Serienstaffel im Jahr 2019 erscheinen wird.

The game didn’t come with an official release date, but it’s likely that it will be released closer to when the show’s next season debuts on Netflix sometime in 2019.