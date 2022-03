Nachdem bekannt wurde, dass die neue State of Play einen Fokus auf asiatische Entwickler haben wird, war Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin direkt ein heißer Kandidat. Tatsächlich wurde ein neuer Trailer gezeigt, darüber hinaus aber auch eine neue Demo veröffentlicht.

Zur neuesten Ausgabe des Videoformats State of Play hatten Koei Tecmo und Team Ninja gestern eine unverhoffte Überraschung in Bezug auf Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin parat. So wurde nicht nur ein im Vorfeld zu erwartender neuer Trailer zum Spin-Off präsentiert, sondern darüber hinaus auch eine neue Demo veröffentlicht.

In diesem Jahr soll das 35-jährige Jubiläum des Final-Fantasy-Franchise unter anderem mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin begangen werden. Während das erste Final Fantasy am 18. Dezember 1987 erschien, steht uns der neueste Spross der RPG-Reihe nun am 18. März ins Haus - ein Bild davon könnt ihr euch aber ab sofort noch im Vorfeld machen.

Im Anschluss an einen kurzen, neuen Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, wurde die Veröffentlichung der neuen Probierversion noch direkt zur State of Play in der vergangenen Nacht publik gemacht. Zuvor gab es bereits Demos zum Spiel, seither haben die Macher aber für den Release der Vollversion noch einmal spürbar nachgearbeitet und auch Spieler-Feedback berücksichtigt.

In der neuen Demo könnt ihr die Grotte von Pravoca, das Westschloss und den Chaos-Tempel erkunden. Außerdem gibt es neue Jobs, die in den vorherigen zwei Demos nicht verfügbar waren und es lassen sich neue Kampfstile ausprobieren, die gegen eine Reihe neuer Gegner eingesetzt werden können. Auch der Koop-Modu2 kann in dieser Demo ausprobiert werden, mit dem bis zu drei Spieler online gemeinsam gegen Monster antreten können.

Interessantes Detail: Fortschritte aus der nun erschienenen Demo werden dann schlussendlich auch in die spätere Vollversion in wenigen Tagen übernommen werden können.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 unter anderem für PS4 und PS5, aber auch für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.