Die Kult-Entwickler von Insomniac Games haben seit geraumer Zeit ihr neuestes Werk Stormland in Arbeit. Bislang nur vage für dieses Jahr angekündigt, hat der Titel jetzt einen konkreten Release-Termin.

Die vor allen Dingen für die Reihe Ratchet & Clank bekannten Entwickler von Insomniac Games haben mit Stormland seit einiger Zeit ein neues Spiel in Arbeit. Dieses wurde im vergangenen Sommer offiziell vorgestellt und entsteht in Zusammenarbeit mit Oculus. Kurzum: Es handelt sich um einen VR-Titel.

Im Rahmen einer aktuellen Ausgabe von Oculus Connect wurde nun der Release-Termin für das Spiel bekannt gegeben, nachdem dieses bis dato lediglich pauschal für 2019 anberaumt war. Jetzt steht fest: VR-Fans werden ab dem 14. November 2019 zuschlagen dürfen. Die Preisempfehlung wird zum Verkaufsstart bei knapp 40 US-Dollar liegen und ein Oculus Rift ist zum Zocken ebenfalls Voraussetzung. Vorbestellungen sind ab sofort via Oculus Store möglich.

Stormland versetzt euch in die Rolle eines Roboters, der in einer halbwegs offenen Spielwelt Erkundungen anstellen muss. Auch ein Koop-Modus, um zusammen mit einem Freund zu zocken, ist an Bord. Nach dem Release soll das Erkundungsspiel durch regelmäßige Updates frische Spielinhalte und wöchentliche Herausforderungen spendiert bekommen.