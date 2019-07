Das erwartet euch in der neuen Season 9

Ubisoft hält weiter am Ende 2016 veröffentlichten Sportspiel Steep fest und hat für dieses nun die nächste Season eingeläutet. Wir verraten euch hier, was euch dabei konkret erwartet.

Der französischer Entwickler und Publisher hat den Startschuss für die mittlerweile neunte Season in Steep gegeben. Diese trägt den Namen "Odyssey of the Eagle Bearer" und läuft bis zum 03. September 2019.

Erstmals in der Geschichte des Franchise widmet sich die neue Season in Steep einer anderen bekannten Spielereihe aus dem Hause Ubisoft. Während ihr eure ganz eigene Odyssee im Spiel erlebt, könnt ihr ein entsprechendes Söldling-Outfit und weitere Items wie Ski- und Snowboard-Sets gewinnen.

Dank der Live-Aktivitäten könnt ihr jeden Monat exklusive Belohnungen für individuelle Anpassungen freischalten. Je erfolgreicher ihr die Herausforderungen meistert, desto mehr Items bekommt ihr dazu an die Hand.

Ansonsten steht das PvP-Event "Alps Odyssey" im Fokus von Season 9. Dieses ist zeitlich begrenzt verfügbar und besteht aus drei Herausforderungen. Wichtig: Dieses Event wird ausschließlich am Launch-Tag, den 02. August verfügbar sein! Ihr müsst euch also am Freitag für die Teilnahme zwingend einloggen.

Die nächste Steep World Tour wurde indes für den 09. bis 25. August anberaumt. Auch hier gibt es verschiedene Ski- und Snowboard-Herausforderungen. Erste Eindrücke von Season 9 gewährt euch der beigefügte neue Trailer.