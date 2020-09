Mit der mittlerweile sehr umfangreichen Arctis-Reihe hat sich SteelSeries kräftig im Headset-Sektor etabliert und heimst reihenweise Lob ein. Das hindert den Hersteller nicht daran, immer wieder mal neue Modelle auf den Markt zu werfen. Das Flagschiff Arctis 9 gibt es nun auch in einer Dual-Wireless-Variante, die auf 2,4 GHz und BlueTooth im Doppelpack setzt. Mit 199,99 Euro nicht ganz billig, aber ziemlich gut.

Rein optisch wird sofort klar, dass man ein Arctis-Headset in den Händen hält, denn natürlich setzt SteelSeries auf das bekannte Design der Reihe. Die drehbaren Ohrmuscheln hängen an einem robusten Metallbügel, die Anpassung an die Schädelgröße funktioniert über ein elastisches Kopfband statt sperriger Mechanismen. Somit ergibt sich rein recht moderates Gewicht von 320 Gramm, das ihr aber kaum spürt.

Dank des elastischen Kopfbands und der weichen, mit Stoff bezogenen Ohrpolster trägt sich das Arctis 9 überaus angenehm und wird auch bei längeren Sitzungen nicht lästig, egal, ob mit oder ohne Brille. Hübsch ist es außerdem. Das Arctis 9 verzichtet auf Gaming-Blingbling und bleibt eher dezent, sodass ihr es problemlos auch mal unterwegs aufsetzen könnt, ohne schallendes Gelächter zu ernten.

Die Bedienelemente sind teils etwas ungewohnt angeordnet, aber damit kommt man schnell klar. An der linken Seite befindet sich lediglich ein Regler für die Game-Chat-Balance und das ausziehbare, Discord-zertifizierte ClearCast-Mikrofon. Selbiges überzeugt mit einer guten Übertragungsqualität und wenig Nebengeräuschen. Rechts sind Powertaste, Mikrofontaste, ein Schalter fürs BlueTooth-Pairing und ein Lautstärkeregler. Ebenso dabei ist der Ladekabelanschluss (Mini-USB).

Das SteelSeries Arctis 9 gibt sich anschlussfreudig und kann per 2,4 GHz Wireless, BlueTooth 4.1 oder über das beiliegende USB-Ladekabel betrieben werden. Wireless und BlueTooth können sogar parallel genutzt werden. Wenn ihr euch beim Zocken also mit Musik aus dem Tablet berieseln lassen oder gar via Smartphone chatten wollt, so ist das durchaus möglich und das funktioniert in der Tat sehr gut.

Der Sender für die Wireless-Übertragung ist nicht als Dongle umgesetzt, sondern als kleines, verkabeltes Modul mit Umschalter für PC-PlayStation-Betrieb. Schade allerdings, dass man das Ladekabel nicht direkt am Sendemodul anschließen kann, das würde nochmals einen Anschluss am Rechner sparen. Die Reichweite bewegt sich mit rund 12 Metern im normalen Bereich, die Akkulaufzeit von 18-20 Stunden ist sehr gut.

Grundsätzlich kann das Arctis 9 an PC und PlayStation sowie Nintendo Switch via USB betrieben werden, sowie an allen BlueTooth-fähigen Geräten. Wir empfehlen allerdings die Nutzung am PC, da ihr dort dank Software und DTS Headphone:X 2.0 Unterstützung die meisten Möglichkeiten habt, das Potenzial des Headsets voll auszureizen.

SteelSeries Arctis 9 Dual Wireless - Introducing the Arctis 9 - Trailer Das neue High-End-Headset Arctis 9 Dual Wireless von SteelSeries kann parallel per 2,4 GHz Wireless und BlueTooth gefüttert werden.

Die Software ist nicht übermäßig üppig, bietet aber alles Wichtige: Surround-Profile, Stereo-Profile, Equalizer nebst Presets und Mikrofoneinstellungen nebst Monitoring-Einstellungen sind vorhanden und gut bedienbar. Die vorhandenen Presets der Software sind okay, wenn auch nicht übermäßig überzeugend, aber das ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Wer will, bastelt sich einfach mittels 10-Band-Equalizer eigene Profile.

Das SteelSeries Arctis 9 arbeitet mit 40-mm-Treibern, die, wie meist üblich, in einem Frequenzbereich von 20Hz bis 20kHz bei einer Impedanz von 32 Ohm arbeiten. Standard. Weniger Standard ist der Klang, der denn kann sehr wohl überzeugen und kommt sehr ausgewogen daher, sodass das Headset nicht nur für Spiele, sondern auch für Musik oder Filme bestens geeignet ist. Natürlich kann es nicht mit audiophilen Kopfhörern mithalten, aber als Entertainment-Headset macht es eine überaus gute Figur.

Wer ein bisschen mit dem Equalizer herumspielt, stellt schnell fest, dass man sowohl in den Bässen als auch in den Höhen so einiges aus dem Arctis 9 herausholen kann, damit es beim Zocken ordentlich rummst. Glücklicherweise verzichtet das Headset aber auf zu basslastigen Sound, sondern setzt auf Klarheit. Mit zugeschaltetem DTS Headphone:X 2.0 erhaltet ihr am PC zudem sehr guten Surround-Sound mit schöner Richtungswahrnehmung. SteelSeries behält also das hohe Niveau der Reihe weiterhin bei und rechtfertigt damit den nicht ganz niedrigen Preis.