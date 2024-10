Aktuell lockt das Steam Next Fest wieder mit unzähligen Demos für aktuelle oder kommende Spiele. Damit ihr euch nicht durch alle Titel ackern müsst, haben wir euch sieben Spiele herausgesucht, die eure Aufmerksamkeit wert sind. Manche davon sind sehr gut, andere vielversprechend und ein paar schlichtweg kurios.

1. Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate

An dieser Stelle sollte eine Beschreibung stehen, was Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate abseits von seinem seltsamen Namen ist. Allerdings gestaltet sich das bei diesem Machwerk nicht so einfach. Auf der offensichtlichen Ebene handelt es sich um eine Parodie früher Harry-Potter-Spiele der Playstation-1-Ära. Und doch steckt so viel mehr dahinter.

Ihr werdet als Geheimagenten-Schüler in eine Zauberfakultät eingeschleust, um Grumblemorts Machenschaften auf den Grund zu gehen und ihn schlussendlich aufzuhalten – wahlweise sogar im Koop-Modus. Fliegende Bücher bringen euch neue Zauber bei, mit denen ihr Schülerinnen und Schüler verletzt oder Objekte fliegen lasst, eben der übliche Kram.

Doch so genau haben wir nicht kapiert, was Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate von uns will. Wieso existiert ein Geheimbund, der Kelche auf dem Kopf trägt und euch direkt attackiert, wenn ihr seine Räume ohne die entsprechende Kopfbedeckung stürmt? Gegen welche Items sollen wir unsere hart verdienten Süßigkeiten eintauschen? Wo finden wir Grumblemort? Wer hat die Kammer des Schreckens geöffnet? Ein Spiel, das mehr verwirrt als alles andere und durch seine pure Kuriosität einen Platz auf dieser Liste verdient hat.

2. 3 Minutes to Midnight

Das Geräusch einer Explosion in der Nähe reißt Betty aus dem Schlaf. Sie ist sich zwar sicher, dass sie sich in ihrem eigenen Zimmer befindet, ansonsten fehlt ihr allerdings jegliche Erinnerung. Wo kam die Explosion her? Wieso ist ein aufgebrachter Mob mit Mistgabeln und Fackeln auf dem Weg zum Rathaus? Und warum zur Hölle hat sie, genau wie viele andere Bewohner der Stadt, ihr Gedächtnis verloren?

3 Minutes to Midnight ist ein Point-and-Click-Adventure, das mit einem schicken 50er-Jahre-Design und jeder Menge schwarzem Humor aufwartet. Allein Bettys große Klappe verspricht ein schräges Abenteuer im Stile von Thimbleweed Park.

3. Tower Factory

Wir Menschen sind faule Wesen. Entsprechend suchen wir stets nach Möglichkeiten, uns das Leben zu erleichtern. Tower Factory ist dafür ein Beispiel: Um euren Lichtturm vor nahenden Monstern zu verteidigen, benötigt ihr diverse Abwehrtürme. Diese entstehen aber keinesfalls aus dem Nichts heraus, stattdessen braucht ihr Rohstoffe. Selbst auf Bäume und Felsen zu klicken, mag anfangs noch in Ordnung gehen, ermüdet jedoch bald. Also bastelt ihr automatische Abbaueinrichtungen und Förderbänder, um Holz und Steine schnell zu bergen.

Im weiteren Verlauf errichtet ihr Sägewerke, Steinmetze und weitere Gebäude zur Weiterverarbeitung, was euch den Zugriff auf noch mehr Abwehrvorrichtungen gewährt. So optimiert ihr eure Prozesse immer weiter und erfreut euch an der enormen Befriedigung, die ein effizienter Betrieb euch verschafft, während unbemerkt eine um die andere Stunde ins Land zieht.

4. Worshippers of Cthulhu

In Worshippers of Cthulhu betreibt ihr Städtebau der ganz anderen Art. Ihr seid der Anführer eines Kultes, der die alten Götter anbetet. Daher müsst ihr sowohl Produktionsketten aufbauen als auch eure Anhänger schön fanatisch halten. Baut Altäre und führt dunkle Rituale durch, um euer Ziel zu erreichen: die Erweckung eures großen Gottes Cthulhu. Ihr entscheidet über das Schicksal jedes einzelnen Kultisten und sollte es nötig sein, muss schonmal einer davon als Opfer herhalten.

Worshippers of Cthulhu verbindet den Liebreiz einer Runde Anno mit den Schrecken der Welt von H.P. Lovecraft und schafft so eine eigene Atmosphäre. Grafisch spielt der Titel nicht unbedingt in der obersten Liga mit, aber allein für das kuriose Setting-Genre-Gemisch lohnt sich ein Blick in die Demo.

5. Keep Driving

Einfach seine Siebensachen zusammenpacken, sich ins Auto setzen und dem Ruf der Straße folgen, ohne an irgendwelche Termine denken zu müssen – diesen Traum könnt ihr euch in Keep Driving erfüllen.

Bevor die Fahrt losgeht, entscheidet ihr euch für den Hintergrund eures Protagonisten. Habt ihr euch als Student versucht oder eure Miete mit Straßenmusik bezahlt? Von der Wahl hängt ab, welche nützlichen Gegenstände sich zu Beginn im Fahrzeug befinden und welche Skills euch zur Verfügung stehen, um mit den Gefahren auf der Straße fertig zu werden.

Während sich euer Auto in charmant-pixeliger Seitenansicht automatisch über den Bildschirm schiebt, werdet ihr alle paar Meter mit einem zufälligen Ereignis konfrontiert. In einem ausgefeilten Puzzlespiel versucht ihr, die Gefahren zu bewältigen, bevor euch das Benzin oder das Geld ausgeht oder eure Karre den Geist aufgibt.

Keep Driving wirkt wie ein spannender Roadtrip, der euch ständig neue Herausforderungen entgegenwirft und durch unterschiedliche Fahrzeuge, Ereignisse, Fähigkeiten und Anhalter einen hohen Widerspielwert liefert.

6. Neon Blood

Im Jahr 2053 geht die Welt, wie wir sie kennen, in einem grausamen Krieg unter. Der Menschheit bleibt nur die dreckige und von Korruption durchzogene Cyberpunk-Stadt Viridis. Mittendrin steckt Axel McCoin, ein idealistischer Detektiv mit Drogenproblem, der versucht, ein riesiges Komplott aufzudecken und die Ungerechtigkeit in der Metropole zu beenden. In Neon Blood erlebt ihr die dreckigen Straßen von Viridis in einer Mischung aus Point-and-Click-Adventure und rundenbasierten Kämpfen. Der Grafikstil kombiniert dreidimensionale Hintergründe mit Charakteren im Retro-Pixel-Stil und coolen Comic-Zwischensequenzen. Das sollte man im Auge behalten.

7. The Stone of Madness

In einem ehemaligen spanischen Kloster, das mittlerweile ein Irrenhaus und ein Gefängnis beheimatet, versuchen fünf Gefangene, ihrem Schicksal und der grausamen Bestrafung zu entgehen. Um zu entkommen, kombiniert ihr die einzigartigen Fähigkeiten von Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia und Alfredo, nutzt Zaubersprüche, betäubt böse Geister und sammelt Werkzeuge zur Flucht. Hauptsache die Wachen erwischen euch nicht, denn sie zeigen kein Erbarmen. Triggert ihr mit euren Handlungen Phobien und Traumata der Charaktere, führt das zu negativen Effekten wie Paranoia, Demenz oder gewalttätigen Ausbrüchen.

Grafisch orientieren sich die handgezeichneten Hintergründe von The Stone of Madness an den Werken des spanischen Malers Francisco de Goya. Der düstere Stil und die abgedrehten Charaktere geben dem Schleich-Abenteuer das gewisse Etwas.