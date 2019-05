Wann findet der Steam Summer Sale 2019 statt? Offenbar gibt es auf diese Frage nun eine Antwort.

Der nächste große Sale auf Steam steht bevor. Und die Tradition des vorab durchsickernden Termins für den Steam Summer Sale scheint sich auch im Jahr 2019 fortzusetzen. Demnach startet die Rabattaktion am 25. Juni und dauert zwei Wochen. Diese Information stammt von der Steam Database, die allgemein gut über Geschehnisse rund um Steam informiert ist. Zunächst berichtete SteamCN, eine chinesische Steam-Fanseite, über den Sale, kurz darauf bestätigte auch SteamDB die Informationen über seine eigenen Quellen.

🕶 Steam Summer Sale 2019 date leaked as per tradition, it will begin on June 25, 2019 at 10AM PST and will last for two weeks.



via SteamCN and confirmed by multiple sources.#Steam #SteamSummerSale #SteamSale #SteamDealshttps://t.co/hqW4V5S2uE