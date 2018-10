Schnäppchenjäger, die auf dem PC zocken, warten natürlich schon sehnsüchtig auf die nächsten Verkaufsaktionen bei Steam. Nun wurden die vermeintlichen Termine der nächsten Aktionen geleakt.

In regelmäßigen Abständen lockt der weit verbreitete Online-Anbieter Steam mit satten Rabatten auf das Spieleangebot für den PC. Wer hierfür schon die nächste Kohle beiseite gelegt hat, darf sich freuen: der Halloween Sale steht dem Vernehmen nach schon unmittelbar bevor.

Via Twitter äuérte sich der nutzer @SkrSkrGVNG nun zu den vermeintlichen Terminen kommender Verkaufsaktionen bei Steam; dieser hatte bereits in der Vergangenheit entsprechende Infos, mangels offizieller Bestätigung solltet ihr die Meldung aber wirklich noch als Gerücht einstufen.

Die nächste Aktion wird demnach der angesprochene Halloween Sale sein, der am kommenden Montag, den 29. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten soll; der Aktionszeitraum läuft anschließend bis Donnerstag, den 01. November. Gleichzeitig ist das auch der kürzeste Sale der nächsten drei Aktionen.

Denn auch zum Autumn Sale im Herbst sowie dem alljährlichen Winter Sale äußert sich der Twitter-Nutzer. Die herbstliche Verkaufsaktion soll am 21. November um 18:55 Uhr deutscher Zeit starten und bis Dienstag, den 27. November andauern. Der Winter Sale soll hingegen am Donnerstag, den 20. Dezember um 18:55 Uh beginnen und bis zum 03. Januar 2019 laufen. Valve selbst äußert sich im Vorfeld gemeinhin nicht zu den Sale-Terminen, sondern beginnt mit den Verkaufsaktionen einfach; ob alles so eintritt, werden wir an den jeweiligen Tagen erfahren.

Unterdessen gibt es rund um Steam noch an anderer Stelle positive Nachrichten für Valve: Die Nutzeraktivitäten auf der Plattform haben einen neuen Höchststand erreicht. Der neue Spitzenwert an gleichzeitigen Nutzern von Steam liegt nun bei 18,5 Millionen Spielern.