Bahn frei, hier kommt der Platzhirsch! Nach einigen anderen digitalen Anbietern hat nun auch Steam wie gewohnt seine winterliche Verkaufsaktion mit zahlreichen Rabatten gestartet!

Wie in jedem Jahr gibt es bei Steam auch dieses mal wieder eine große winterliche Verkaufsaktion. PC-Spieler können sich dabei etliche (auch aktuelle Top-)Titel für den heimischen Rechenknecht mit mitunter starken Rabatten sichern, um ihre Bibliothek aufzupimpen und zu erweitern.

Laut Valve werden über 15.000 Spiele ab sofort bis zum 03. Januar 2019 im Preis gesenkt. Auch einige der meistverkauften Spiele in der herbstlichen Rabattaktion sind wieder am Start und bereits in den Verkaufscharts bei Steam geklettert.

Unter anderem könnt ihr euch auch Top-Titel wie Monster Hunter World (-34%) oder Assassin's Creed: Odyssey (-50%) sichern, aber auch Dauerbrenner wie PUBG (-33%) oder Grand Theft Auto V (-50%) sind Teil der großen Aktion.

Begleitet wird der Winter Sale durch die Promo-Aktion namens "Steams extrem gemütliche Hütte voller Überraschungen". Im Stile eines Adventskalenders könnt ihr im Aktionszeitraum regelmäßig neue Türchen öffnen, um beispielsweise Spielgegenstände, Community-Items wie Profilhintergründe oder Emoticons oder mehr erhalten. Für jedes geöffnete Türchen gibt es drei Gegenstände; solltet ihr mal ein Türchen am Tag verpassen, könnt ihr dieses auch noch später im Aktionszeitraum öffnen.