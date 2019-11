Aktuell lockt der Steam Fall Sale mit dicken Rabatten. Mit diesen Schnäppchen wächst euer Pile of Shame besonders günstig.

Kurz vor Jahresende ist es wieder soweit: Valve schmeißt den Rabattkessel an und startet den Steam Fall Sale mit dicken Rabatten auf viele der beliebtesten Spiele der letzten Jahre. Holt also euer Portemonnaie hervor oder versteckt es so gut es geht, je nachdem.

Einen dicken Nachlass gibt es beispielsweise auf Gears 5, das mit 34,99 Euro nur noch die Hälfte des ursprünglichen Preises kostet. Auch bei The Surge 2 ist der Preis kräftig gepurzelt. Statt 49,99 Euro kostet das Spiel im Sale 29,99 Euro (-40%). Rage 2, ebenfalls ein großer Titel des vergangenen Jahres ist derzeit 67% günstiger zu haben. Damit kostet der First-Person-Shooter auf Steam nur noch 19,79 Euro. Das Aufbauspiel Cities Skylines, inzwischen zwar schon etwas älter, ist für unter 10 Euro zu haben. Nach einem Nachlass von 75% liegt der Preis derzeit bei 6,99 Euro.

Auch eine andere Aufbausimulation, Jurassic World Evolution, hat einen dicken Rabatt von 80% bekommen und kostet im Steam Fall Sale nur noch 8,99 Euro. Die Aktion umfasst aber bekanntermaßen sehr viel mehr Spiele, als wir an dieser Stelle je aufzählen könnten, daher nachfolgend eine kurze Auflistung einiger spannender Titel. Direkt zum Sale kommt ihr über den Quell-Link.