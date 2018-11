Unter PC-Spielern gilt Steam als die am weitesten verbreitete digitale Vertriebsplattform - und auch an dieser geht der Black Friday in dieser Woche nicht spurlos vorbei. Nun wurde der große Autumn Sale gestartet.

Pünktlich zu Thanksgiving und dem morgigen Black Friday sowie dem Cyber Monday in der kommenden Woche hat auch Valve wieder eine große Verkaufsaktion auf Steam gestartet. Im Rahmen des Autumn Sale könnt ihr wieder allerhand Schnäppchen für den PC machen und eure Spielebibliothek kostengünstig ausbauen.

Die herbstliche Verkaufsaktion wird bis zum 27. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit andauern und liefert Preisnachlässe von bis zu 80 Prozent auf den sonst gültigen Verkaufspreis für digitale Spielversionen. Zu den Highlights zählen dabei:

Außerdem sind auch NBA 2K19, Age of Empires II: HD Edition, Cities: Skylines, das Fallout-Franchise mit diversen Ablegern, Project CARS 2 und viele mehr vertreten. Ein Blick lohnt sich also!

Damit aber nicht genug, denn den Start der Rabattaktion nimmt Valve zum Anlass, um die Nominierungen für die traditionellen Steam Awards anzunehmen. Zu den Kategorien, in denen die begehrten Auszeichnungen verliehen werden, zählen:

Game of the Year

VR Game of the Year

The Labor of Love Award

Best Developer Award

Best Environment Award

Better With Friends Award

Best Alternate History Award

Most Fun With A Machine Award