Seit Mai dieses Jahres ist das Zombie-Survival-Sequel State of Decay 2 erhältlich. Um euch bei der Stange zu halten, hat Microsoft wieder einen frischen Zusatzinhalt angekündigt.

Im Zuge des Fan-Fests X018 in Mexico City hat Microsoft während einer Sonderausgabe des eigenen Videoformats "Inside Xbox" auch neue Inhalte zu State of Decay 2 in Aussicht gestellt. Der Titel wird von Undead Labs demnach schon in Kürze mit frischem Content versorgt.

So soll bereits am 16. November der neue DLC namens "Zedhunter" erhältlich sein. Das Paket beinhaltet die kraftvolle und leise Armbrust sowie weitere Nahkampfwaffen, Einrichtungs-Gegenstände, Verbrauchsmaterialien für die Blutpest und verschiedene Gameplay-Updates.

"Zedhunter" wird für die mittlerweile über vier Millionen Spieler der Community kostenlos sein – sowohl für Besitzer der Standard als auch der Ultimate Edition und des Xbox Game Pass. Unser State of Decay 2 Review könnt ihr an dieser Stelle nochmal nachlesen.