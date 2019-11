Seit Mai 2018 und damit seit rund 1,5 Jahren ist das Survival-Sequel State of Decay 2 mittlerweile erhältlich. Auch PC-Spieler dürfen bereits zuschlagen, bekommen aber in absehbarer Zeit eine weitere Plattform dazu.

Wer das Survival-Sequel State of Decay 2 auf dem PC zocken möchte, der kann das seit dem ursprünglichen Release im Mai 2018 bereits tun, allerdings eben nur über Microsoft und Windows 10 selbst. Andere Optionen stehen bis dato nicht zur Verfügung, doch mittelfristig soll sich das nun ändern.

So ist auf der populären PC-Plattform Steam nun eine entsprechende Produktseite aufgetaucht, die einen Steam-Release von State of Decay 2 bestätigt. Etwas irreführend ist das aktuell angegebene Datum am 01. April 2022, das in dieser Form jedoch nicht stimmt. In der Textbeschreibung zum Eintrag ist nämlich zu lesen, dass die Steam-Veröffentlichung durch Undead Labs stattdessen Anfang 2020 geplant ist.

Besagter Eintrag erwähnt allerdings gegenwärtig noch keinen DLC, so dass unklar ist, wie es sich auf Steam mit den bereits veröffentlichten, zahlreichen Zusatzinhalten verhält. Es bleibt also abzuwarten, ob Käufer bei Steam diese einzeln und zusätzlich erwerben müssen, oder ob es sich bei dem Angebot direkt um eine Art Complete Edition inklusive aller bisheriger DLC-Pakete handelt.