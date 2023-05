PC-Releases mit zahlreichen Bugs sind derzeit fast die Normalität, aber im Falle von Starship Troopers: Extermination könnte das cool werden. Das Spiel hat nun einen Early-Access-Termin.

Wer sich mal nicht über Bugs ärgern, sondern sie über den Haufen ballern will, sollte den Early-Access-Release von Starship Troopers: Extermination auf dem PC im Auge behalten. Am 17. Mai startet das Spiel nämlich nun in den Early Access auf Steam, wie Entwickler Offworld Industries nun ankündigte.

Der Koop-Shooter für PC basiert natürlich auf dem legendären Film Starship Troopers und lässt euch in Gruppen von bis zu 16 (!) Spielern in Viererteams gegen die fiesen Bugs antreten. Dabei habt ihr die Wahl aus drei verschiedenen Klassen - Assault, Support, Defense.

Augenscheinlich befindet ihr euch dabei mehr in der Defensive, denn es geht unter andere um die Verteidigung eurer Basis, das Sammeln von Ressourcen und den Aufbau von Verteidigungseinrichtungen wie Mauern, Geschütztürme und Munitionsversorgung. Nebenher erobert ihr aber auch Basen und Raffinerien, zerstört Bug-Nester und erledigt diverse Nebenmissionen.

Als Belohnung könnt ihr im Rahmen eines Fortschrittssystems nach und nach neue Waffen, Ausrüstung und Perks freischalten. Als Gegner erwarten euch fünf verschiedene Typen von Bugs. Das Ganze spielt auf einer umfangreichen Map mit fünf Zonen, in denen ihr Schlachten gegen Hunderte von Bugs austragt.

Wie beim Early Access üblich, sollen in der Phase bis zum offiziellen Release, die etwa ein Jahr dauern soll, mittels Updates weitere Inhalte wie neue Waffen oder Gegnertypen und Bosskämpfe hinzugefügt werden. Auch der schiere Umfang des Krieges gegen die Bugs soll im Laufe der Zeit zu einem epischen Krieg anwachsen. Eine entsprechende Roadmap soll zum Start der Early-Access-Phase veröffentlicht werden.